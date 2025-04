Sara Millerey: Vidente rompe en llanto y revela detalles de las personas que la asesinaron

Sara Millerey fue golpeada hasta fallecer en Bello, Antioquia, noticia que se dio a conocer su fallecimiento que ha dejado indignación en la ciudadanía, pero también un poco de compasión y clamor de justicia, ya que en la noche de este 9 de abril, se realizó una velatón en la ciudad de Bogotá por el caso número 25 de asesinatos en contra de personas de la comunidad LGBTIQ+ en Colombia.

Pero recientemente, un vidente mexicano se pronunció sobre este caso que tiene consternado al país. Del mismo modo, muchos esperan que el castigo que le esperaría a los culpables de dicho rimen.

¿Habrá justicia por el asesinato de Sara Millerey?

El mexicano identificado en redes sociales como máx_cintio, fue quien hace un par de años acertó en la predicción del estado de los hermanos Mucutuy en la selva colombiana y a identificar al perro Wilson como una quinta energía que estaba con ellos, y posteriormente, prediciendo el rescate de los cuatro hermanos.

Ahora, en sus redes se ha pronunciado, en medio de lágrimas, revelando detalles de lo que pudo haber sucedido. En el video publicado en su cuenta personal de TikTok menciona, en primera instancia, que los culpables de la muerte de Sara Millerey, habrían sido personas pertenecientes a organizaciones criminales: “Efectivamente, quienes hicieron esto, pertenecen a una organización criminal. Percibo que fueron tres hombres. Las características físicas ni siquiera creo que tenga importancia, pero dos de ellos se parecen mucho, como si fueran hermanos o primos. No dudo que dos de ellos tengan un parentesco familiar”.

Asimismo, mencionó detalles de la descripción física de los culpables y el posible engaño de la justicia colombiana para hacer creer que los atraparon, pero no serán los verdaderos culpables: “Se percibe a dos de ellos, estos que digo que son como familiares con barba muy tupida, muy oscura, ojos grandes, cejas muy pobladas. A diferencia de lo que han dicho, y de lo que he estado viendo, percibo que ella los conocía, a uno de llos lo conocía muy bien. No quiero decir si ella se involucró con uno de ellos, porque honestamente no lo sé, pero siento que lo conocía. Es como si ella hubiera tenido información, algo importante que pudiera perjudicarlos a ellos (...) Me da la sensación de que ya la tenían en la mira desde tiempo atrás. Probablemente, salgan otros videos, y probablemente la justicia de Colombia les haga creer entre comillas que los agarraron, o que los capturaron, pero no percibo que sean las mismas personas que realmente le hicieron lo que le hicieron”.