“Se han chupado buena parte de los recursos públicos de la salud”: Petro sobre gestores farmacéuticos

El presidente Gustavo Petro estuvo de visita en el municipio de Los Patios, en el departamento de Norte de Santander, para entregar un nuevo centro de salud y 13 ambulancias nuevas durante la tarde de este jueves 20 de marzo. Desde ese espacio, envió un mensaje sobre el sector sanitario y señaló a las gestoras farmacéuticas por la falta de medicamentos.

Según el primer mandatario, los medios de comunicación han señalado en múltiples ocasiones que no hay medicamentos. Pero indicó que esta situación no se está presentando por culpa del Gobierno Nacional o porque el Ejecutivo no esté realizando los pagos a tiempo.

“Las gestoras farmacéuticas han recibido mucho más dinero del que deberían recibir y se han chupado buena parte de los recursos públicos de la salud”, agregó.

El presidente Petro ya se había referido al tema de los medicamentos durante este 20 de marzo por medio de su cuenta oficial en la red social X.

“En la salud, trafican todos los días y en muchas partes.Y debo hacer una advertencia pública, que no es amenaza sino certeza, no permitiremos que los llamados gestores farmacéuticos que monopolizaron el mercado de las medicinas y elevaron artificialmente los precios, estén acaparando los medicamentos para sabotear la políticas de salud pública”, indicó el primer mandatario en su publicación.

También les recordó a estos actores que el acaparamiento está en contra de la ley y señaló que es clave que haya una democratización de las instituciones que gestionan los distintos servicios de salud.

Incluso, invitó a las EPS que quieran convertirse en gestoras farmacéuticas y dejar sus funciones actuales sería “bien recibida” por el Gobierno.

Petro cuestionó el papel de las EPS en las regiones

En medio de la intervención pública que hizo en Los Patios, el primer mandatario aseguró que la falta de infraestructura y atención sanitaria adecuada en regiones poco pobladas de Colombia está estrechamente relacionada con el modelo de salud que impera a nivel nacional. De hecho, sostuvo que estas problemáticas están atadas al “negocio privado” debido a que consideró que hay “interferencias” de personas con intereses particulares.

“¿Por qué el centro de salud de Los Patios se estaba cayendo? Porque las EPS no contratan con el centro de salud público, entonces no tenía recursos para sostener los muros, pagar salarios. A que se debe eso, es un fenómeno de toda Colombia, donde dejaron morir miles de puestos de salud públicos”, aseguró el presidente Petro.