Fiscal general paró en seco al presidente Petro en su idea de “allanar” bodegas de medicamentos

La Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, cumplió un año al frente de la entidad, por lo que ante los medios de comunicación, dio a conocer sus resultados de gestión. No obstante, la funcionario fue consultada por los periodistas, sobre una polémicas palabras que dio el presidente Gustavo Petro.

El mandatario teniendo en cuenta la actual crisis de desabastecimiento que tiene el país con algunos medicamentos, sugirió “allanar” las bodegas que los estaría según él acaparando; incluso Petro le pidió a las Fuerza Pública actuar ante esta situación.

“La insulina la están acaparando y yo le pedí al Superintendente de Salud que allí, donde se detecten bodegas llenas de medicamentos que no se entregan a la población, buscando que la población se vaya contra el Gobierno, se allanen. El Ejército y la Policía tienen que estar disponibles y me van a decir que eso es una dictadura y no, eso es la ley de la República”, afirmó el mandatario.

Teniendo en cuenta lo dicho por el jefe de Estado, le preguntaron a la fiscal si el presidente tenía competencia para pedirle a la policía o Ejército realizar allanamientos.

Luz Adriana Camargo respondió con un “no” rotundo, agregando:

“Las competencias de investigación radican en la Fiscalía General de la Nación, es la titular de la acción penal, es la única que puede ordenar actividades de investigación y eso debe quedar absolutamente claro”.

De las misma manera, la funcionaria dejó claro que el ente investigador no tiene abiertas investigaciones sobre el caso, pero si, sobre una serie de desvíos en los recursos de la salud.