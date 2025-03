Crisis en Cali: Bloqueada la vía Las Américas por adultos mayores que exigen sus medicamentos

Este viernes, 21 de marzo, PUBLIMETRO COLOMBIA fue hasta Disfarma de la Nueva EPS, ubicada en la Avenida de Las Américas, al norte de Cali, en donde evidenció que cerca de 700 personas, en su mayoría adultos mayores, exigen la entrega de sus medicamentos.

PUBLICIDAD

En el recorrido fue posible hablar con algunos de los afectados, como es el caso de Álvaro Arbeláez que sufre de epilepsia, enfermedad coronaria, “no tengo nada de medicamentos, hace un mes se acabaron y cada rato pasa esto. Llegue desde las 5 de la mañana y no alcancé al turno”.

Bloqueo Avenida Las Américas por crisis de medicamentos Cali (Hroy Chávez - Publimetro Colombia)

La metodología que se está aplicando en el sitio es el ‘pico y cédula’, rememorando lo que se hacía durante la pandemia de la covid-19, y la entrega de 400 turnos, que según ha indicado es la capacidad que tienen de atención. Precisamente, por esa entrega es que las personas están llegando en horas de la madrugada para hacer la fila.

También le puede interesar: Dramática situación: Miles de personas exigen la entrega de medicamentos en Cali

Otra afectada que llegó desde las 4:30 am indicó que: “han dicho que no hay medicamentos. Mi tía es pensionada y a ella le cobran todo el seguro, eso no es gratis, a ella le descuentan cada mes. Ella va y le dicen que no hay medicinas para el mal de Parkinson y la hipertensión y ya no puede salir sola”.

Crisis de medicamentos Cali (Hroy Chávez - Publimetro Colombia)

“Llevo esperando cuatro meses los medicamentos para la próstata, la presión y la diabetes. Llegué desde las 6 de la mañana y ahora pasa todo el tiempo. Dicen ‘cómprenlos, quién los mandó a votar por Petro’. ¿Cómo le consta que nosotros votamos por Petro? Esa fue la respuesta que me dieron, que yo tenía que comprar los medicamentos de mi bolsillo", comentó otro de loa afectados.

¿Qué responde la Secretaría de Salud de Cali?

César Revelo, defensor del paciente de la Secretaría de Salud de Cali, dijo que: “Esta dificultad se veía venir, es un tema que inició desde el día lunes, con la apertura del dispensario de Disfarma, operador de la Nueva EPS para la entrega de medicamentos. Desde el día lunes evidenciamos como Secretaría de Salud las largas filas de los usuarios para la entrega de los medicamentos”.

PUBLICIDAD

Además, se refirió al bloqueo: “Están haciendo un bloqueo a la vía, reclamando su derecho a la Salud. Nosotros desde la Secretaría, desde la Defensoría del paciente, hemos venido acompañando a los usuarios, buscando una solución con los representantes de Disfarma”.

Crisis de medicamentos Cali (Hroy Chávez - Publimetro Colombia)

El operador confirmó que hizo entrega de 400 turnos para entrega presencial y “los que no alcanzaron los turnos, dijeron que recogerán las fórmulas para hacer la entrega en el domicilio”.

“Esto no es solamente de una aseguradora, se está viviendo en otras la no entrega de medicamentos e insumos. Esto se debe a una crisis que hay en el sistema de Salud que no solo golpea a Cali, sino que es a nivel nacional y efectivamente se ha evidenciado el desabastecimiento de ciertas moléculas y esto lleva a que no entreguen oportunamente los medicamentos”, agregó el Funcionario.

El defensor del paciente aseguró que se han hecho mesas de trabajo para identificar cuáles son los inventarios que tienen los dispensarios y cómo se está manejando la entrega de pendientes.

“Esperamos que el Gobierno Nacional nos pueda apoyar para darle una pronta solución a esta crisis que se está viviendo en el sistema de Salud”, puntualizó el defensor.