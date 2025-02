“Da asco”: Petro sobre los vínculos de un expresidente del Senado con ‘Papá pitufo’

El secretario de Transparencia de la presidencia, Andrés Idárraga, hizo público un audio de una denuncia, en la que se le acusa a un alto oficial de la Policía Nacional y a un expresidente del Senado, de estar involucrados con Diego Marín, alias ‘Papá pitufo’, en el contrabando desde el Puerto de Barranquilla.

De acuerdo con lo expuesto por el funcionario público, se trata de un hecho ocurrido en octubre de 2022.

“Esta denuncia no solo llegó el día de ayer a la Secretaría de Transparencia, sino que, también me informan, fue aportada al expediente contra el señor Diego Marín Alias “Pitufo” en octubre de 2022 acusando a un alto oficial de la policía y a una persona que para ese entonces era senador“, escribió Idárraga.

En el video publicado, se escucha el nombre del mayor Javier Díaz Munive, junto con un intendente y dos subintendentes. Es importante señalar que según el secretario de Transparencia, los denunciantes declararon bajo gravedad de juramento ante un fiscal.

“Paola usted se me encarga del área administrativa y de los traslados de la gente que no cumplan con lo que exigimos, Estrella usted se me encarga de los importadores y el comercio de centro a ver como les sacamos plata y Pérez usted se me va a encargar de todas las guías y me cobra por cada una, y quien no pague le hace la aprehensión”, se escucha en el audio.

Es en este mismo clip, que se escucha al expresidente del Senado involucrado, se trata de nada más y nada menos que de Juan Diego Gómez, líder del Partido Conservador.

“Les pasamos a nuestras aliados para no tener problemas y al coronel Luis Enrique Sánchez Guerrero, para que nos cubra y que no se nos olvide el presidente del Senado, Juan Diego Gómez”, dice el audio.

Al respecto, el mismo presidente Gustavo Petro reaccionó:

“Da asco que un exponente muy poderoso de la clase política tradicional cubra con su influencia el gran contrabando qué tanto mal le ha hecho a la industria de su propia ciudad.Miles de mujeres de las confecciones quebradas en las comunas populares de Medellín, solo porque uno de sus políticos le vendió su corazón a alias “el pitufo” para traer miles de toneladas de ropa china y coreana de contrabando y lavar así los dólares del narcotráfico", escribió el mandatario en sus redes sociales.