Foto de Armando Benedetti con polémico asesor catalán desató pelea interna en el gobierno del presidente Petro

En los últimos días se conocieron inquietantes detalles sobre el intento que habría hecho Diego Marín, conocido como alias Papá Pitufo, para hacer ingresar dineros a la campaña presidencial del hoy primer mandatario Gustavo Petro. Uno de los protagonistas de este escándalo fue el asesor catalán del presidente Petro, Xavier Vendrell, quien supuestamente habría recibido $500 millones en un maletín.

Esta versión ha sido compartida por el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, según un reportaje de la revista Cambio. De acuerdo con un reportaje de la revista Cambio, Rodríguez le comunicó el ingreso de esos dineros al presidente Petro y él habría ordenado la devolución. Además, habría pedido grabar un video como prueba.

En medio de estos cuestionamientos, Rodríguez también ha salpicado al nuevo jefe de Despacho, Armando Benedetti. De hecho, en la últimas horas publicó un comunicado profundizando sus señalamientos y compartió una foto de Benedetti junto a Xavier Vendrell el mismo día del Consejo de Ministros.

Durante ese espacio, Rodríguez había hecho referencia a ‘Papá Pitufo’ y a Benedetti, lo cual más tarde le valió una denuncia por parte del exsenador.

Entre tanto, en su comunicado, Rodríguez aseguró que Vendrell estaba “asustado“ tras recibir el dinero y dio detalles sobre la sombra de alias Papá Pitufo en algunos eventos.

“El señor Vendrell, quien se encontraba visiblemente asustado por las circunstancias, me comentó que había visto a alias Pitufo en un evento masivo de colombianos que se realizó en España, en el mes de enero de ese mismo año; agenda de campaña elaborada por Armando Benedetti”, aseguró Rodríguez en su comunicado.

Además, advirtió que el entonces candidato presidencial Gustavo Petro no supo de la presencia de ‘Papá Pitufo’.

Según Rodríguez, en el artículo de Cambio señalaron que un militante del Pacto Histórico se habría “embolsillado” $50 millones de los $500 que habría recibido Vendrell. “Su nombre no fue publicado. Se trata, según la información que me reveló Vendrell, del señor Néstor Daniel García Colorado, quien no era militante del Pacto Histórico como describió la periodista, sino del partido Alianza Verde”, explicó Rodríguez.

Después de que le pidieron a Vendrell que grabara un video devolviéndole el dinero a ‘Papá Pitufo’, este siguió parcialmente sus instrucciones con ayuda de un sujeto llamado Ramón Devesa, quien más tarde habría intentado cobrar por entregar la mencionada grabación.

Benedetti denunció a Rodríguez

Recientemente, se conoció que la defensa del exsenador Benedetti denunció a Rodríguez, a quien señalaron de adelantar supuestas investigaciones en contra del jefe de Despacho, pese a que no está dentro de sus funciones.

“El señor Augusto Rodriguez, Director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), reconoció públicamente haber llevado a cabo investigaciones irregulares contra el señor Armando Benedetti, en una clara extralimitación de sus funciones como servidor público. Es importante recordar que el Director de la UNP no es una autoridad competente para adelantar investigaciones de esta naturaleza, lo que configura un abuso de poder inaceptable. Por estos hechos, el señor Rodriguez fue denunciado ante las instancias pertinentes, no solo por dicha extralimitación, sino también por expresiones injuriosas y calumniosas en contra del señor Benedetti”, indicó David Benavides Morales, abogado defensor de Benedetti, en un comunicado de prensa.