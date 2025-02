Xavier Vendrell entrega reveladores detalles del ingreso de dinero de ‘Papá pitufo’ a la campaña de Petro

Xavier Vendrell, asesor catalán del presidente Gustavo Petro, es quizá uno de los nombres que más ha sonado en los últimos días, tras las investigaciones que se adelantan a la campaña de Petro por presuntos ingresos por parte de Diego Marín, alias ‘Papá pitufo’, conocido como el zar del contrabando.

Por medio de un comunicado, Vendrell entregó reveladores detalles de la relación del delincuente capturado en Portugal con la campaña del actual mandatario.

Allí confirmó que efectivamente si recibió dinero de Marín.

“El mencionado señor Marín, quiso hacer una donación a nombre de los comerciantes de Bogotá a la campaña, si bien la recibí, cuando se fue a legalizar el ingreso, fui notificado que no se podía verificar el origen de los fondos, y dentro del esquema de administración de riesgos de la campaña no se recibirían. En este sentido se me indicó que debía devolver esos recursos, cosa que hice de inmediato”, escribió el asesor de Petro.

Renglón seguido, Xavier Vendrell negó la posibilidad de que Petro y Armando Benedetti hayan tenido una reunión con Diego Marín en España, como lo sugirió una investigación realizada por El Tiempo.

“Asimismo, desmiento, totalmente, que Armando Benedetti, ni el Presidente Petro, ni yo mismo, hayamos tenido ninguna reunión en Madrid con el señor Marín”, señaló Vendrell.

Finalmente el asesor dejó en Petro su cargo si así lo dispone.

“No entiendo el objeto de la filtración sesgada y llena de mentiras producida entorno a los hechos citados, pero mientras el Presidente no indique lo contrario, seguiré trabajando para lograr el cambio en Colombia”, concluyó.

