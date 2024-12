A Martín De Francisco no le gustó para nada que un periodista de Caracol lo tildara de idiota

Con el pasar de los años los pocos programas de televisión pública que han logrado sobrevivir a los cambios de agenda y recortes de presupuesto han luchado en contra de grandes plataformas y rimbombantes billeteras que opacan el contenido que llega desde los medios públicos. Uno de estos programas que se ha sabido reinventar con el fin de sobrevivir al pasar de los años es La Tele Letal, programa protagonizado por Martín De Francisco, hermano de Margarita Rosa De Francisco, y Santiago Moure. En esta nueva etapa del programa se han dedicado a entrevistar a grandes personajes de la política y la sociedad colombiana como Camilo Sánchez y Camilo Pardo, los protagonistas de Fucks News, María Fernanda Cabal, Juan Diego Alvira, entre muchos otros.

La polémica alrededor de este polémico programa de televisión, valga la redundancia, se generó luego de que anunciaran en sus redes sociales que el próximo episodio sería en una entrevista con Rodrigo Londoño, más conocido como alias Timochenko, quién fue el máximo líder de la extinta guerrilla de las Farc y fue pieza clave para firmar la paz con el estado en 2016. El anuncio del programa en compañía del exlíder de las Farc iba acompañado con una foto en el set de grabación de La Tele Letal en el que se ve a Martín De Francisco y a Santiago Moure sonrientes en compañía de Rodrigo Londoño. Es importante aclarar que este tipo de publicaciones las realizan con todos los invitados al programa, sin distinguir de ideologías políticas o ningún tipo de prejuicios.

Varias personas saltaron en contra de lo que será el próximo capitulo del programa de televisión que ya hace parte de la historia de los canales públicos. Uno de ellos fue el periodista Melquisedec Torres, quien cuenta con reconocimiento por hacer parte del programa La Luciérnaga, de Caracol Radio; este periodista, a través de su cuenta de X dijo: “Un sonriente y cínico mega criminal de lesa humanidad, acompañado de dos idiotas útiles”. Haciendo referencia a la fotografía de Martín de Francisco, Santiago Moure y Rodrigo Londoño.

¿Qué le respondió Martín De Francisco al periodista de Caracol?

Estas palabras no le cayeron nada bien a Martín De Francisco, quien también a través de su cuenta de X le respondió al aireado periodista, el cual, aparentemente, se molestó por la entrevista que le realizaron a alias Timochenko. “Santiago Moure siempre me hace reír, qué cagada. Hay fotos de personajes de la extrema derecha sonrientes frente a Chávez o a Fidel Castro y eso no los hace castrochavistas. Si hay personas ofendidas los entiendo”, explicó el reconocido y afamado presentador.

Junto a esta respuesta de Martín De Francisco varias personas publicaron varias fotografías de el expresidente Álvaro Uribe Vélez compartiendo bastante sonriente y feliz con dictadores como Hugo Chávez y Fidel Castro, es más, en varias de esas fotografías se ve al expresidente Uribe abrazando a Chávez. Sumado a esto, varios usuarios de X también se cuestionaron por qué el periodista se mostró tan molesto por la entrevista a alias Timochenko, inclusive, tildaron al periodista de Caracol de ser el verdadero ‘idiota útil’ de la discusión.