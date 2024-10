Dejaron mal parada a Darcy Quinn: Preguntó por carro lujoso en RTVC y no se esperaba la respuesta

Una de las figuras más polémicas del periodismo actual es la periodista Darcy Quinn quien en más de una ocasión ha protagonizado polémicas debido a sus famosos secretos. Esta vez, las redes sociales no le perdonan y tras cuestionar la presencia de un lujoso carro en el RTVC las respuestas no se hicieron esperar.

PUBLICIDAD

Puede leer: “No sean tan ‘hps’”: así respondió el gobernador de Santander ante pregunta por presunta corrupción de su parte

Todo inició cuando la periodista publicó en sus redes sociales una pregunta que generó ruido entre los internautas. Quinn junto a unas fotografías escribió “De quién es el Porsche Taycan último modelo en los parqueaderos de RTVC? quién es el empleado de RTVC que tiene para comprar un carro de 600 millones?”

El cuestionamiento llevó a reacciones, entre esas, la de la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta quien no dudó en aclarar la situación afirmando que Quinn tiene malas intenciones al hacer ese tipo de cuestionamientos. “Una degradación informativa terrible. ¿Hasta dónde hemos llegado? El odio los tiene cegados”, escribió la senadora.

¿De quién es el Porsche Taycan parqueado en RTVC?

Para hacer aún más llamativa la escena, uno de los integrantes de la agrupación The Mills salió a aclarar la situación afirmando ser el propietario del vehículo. “Hola, soy yo, integrante de la agrupación The Mills que fui invitado a entrevista en Radionica para el lanzamiento de ni nuevo disco. no tengo ninguna afiliación política ni nada que ver con Rtvc. pero te pido borrar las placas de mi vehículo que me pone en riesgo. gracias”.

Sobre este mismo particular, el jefe musical de Radio Nacional, también se pronunció sobre el tema rechazando los cuestionamientos de la periodista de tinte de derecha. “Yo, como jefe musical de @RadNalCo, pregunto a @darcyquinnr y @JuanLozano_R : - ¿Se dan cuenta del daño que le hacen al artista colombiano (en su mes) al exponerlo así por cuenta de su inquina contra @RTVCco? - ¿Tendrán la hidalguía de dar la información correcta mañana mismo?”

Holman Morris también se peleó con Darcy Quinn

Como el tema también salió al aire en la FM en la sección de los secretos de Darcy, Holman Morris quien actualmente es gerente de RTVC, aprovechó las redes sociales para demostrar su descontento sobre los cuestionamientos de la periodista.

PUBLICIDAD

En un trino inicial, Morris pidió a Juan Lozano mayor rigor periodístico. “Pensé que con la salida del anterior director el rigor periodístico sería el protagonista pero veo que me equivoqué. Seguiste con el chisme y la malidicencia. En serio, Uds hacen noticia de un carro estacionado en los parqueaderos de Rtvc donde también opera @canal13 y entran decenas de personas al día, generando todo tipo de suspicacias sobre la gerencia. Juan sea serio y no deje convertir chismes en “periodismo” como lo hace su periodista. Sea serio y más bien declare el conflicto de intereses que tiene su periodista con el clan Rios y el desastre de tarifas de energía en el caribe colombiano. Y por favor envíenme un letrero que diga: “prohibido estacionar carros de alta gama por que a la “periodista” bien informada no le gusta”

Ante ese trino, Darcy no se quedó callada y arremetió contra Morris alegando que era un machista que pedía su cabeza. “Entonces @HOLLMANMORRIS no me escribe a mí directamente sobre una información que YO di, le escribe a mi jefe como el “machista” que es y pide mí cabeza de paso …aquí al único que le ha faltado rigor periodístico durante años es a usted Dr Morris…”