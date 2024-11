Una de las noticias que ha generado opiniones divididas entre los colombianos ha sido que en las últimas semanas se han anunciado las candidaturas presidenciales para el año 2026, entre las que se destaca, por supuesto, la aparición de Vicky Dávila, reconocida periodista y ahora exdirectora de la Revista Semana, hecho que ya había sido mencionado por varias figuras. Pero hace pocos días, Margarita Rosa se burló de periodista que afirmó que Vicky Dávila es humilde y transparente.

Margarita Rosa, además de su amplia trayectoria en la pantalla chica, siendo parte de telenovelas como ‘Café con aroma de mujer’, ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’, ‘Gallito Ramírez’, entre otras, la llevaron a adquirir un reconocimiento que también trajo consigo que sin problema alguno la caleña sacara a flote sus opiniones cuando de redes sociales se trata.

Si bien, en varias ocasiones ha sido blanco de críticas al referirse al actual gobierno de Gustavo Petro, ya que dejó en evidencia que deseaba que el hombre se convirtiera en el presidente de Colombia durante las pasadas elecciones presidenciales. Lo cierto es que a pesar de estar radicada en Estados Unidos y que durante varios meses optó por suspender sus cuentas debido a los constantes ataques recibidos, ahora Margarita Rosa habría mostrado su inconformismo frente a algunas declaraciones hechas sobre Vicky Dávila.

En el mencionado tweet se lee: “Puede amarla, odiarla, pero Vicky Dávila es una mujer de una pieza, humilde y transparente. Buen viento y buena mar Vicky… Vicky Dávila se despide de Semana ‘Mi carta a los colombianos’”. Como sucede con varios personajes no solo del periodismo, sino también de la política las diversas declaraciones por parte de los internautas no faltaron, entre ellas, las de Margarita Rosa de Francisco, quien se limitó a comentar: “jajajajajjaajajjajajajaja”, haciendo referencia a un tono de burla por lo comentado por la figura del tweet y que por ende, no estaría de acuerdo con las mismas.

Cabe resaltar que desde hace pocos días, Margarita Rosa estaría en Colombia, específicamente en Bogotá, aunque se desconoce si se trata de motivos de trabajo o, por el contrario, con el fin de tomarse unos días de descanso en el país.