Video: Brayan Campo, asesino confeso de Sofía Delgado llega a la cárcel ‘La Tramacúa’

Brayan Campo, el asesino confeso de la niña de 12 años, Sofía Delgado, fue trasladado a la cárcel ‘La Tramacúa’ ubicada en la ciudad de Valledupar. El hombre es acusado de delitos de feminicidio, secuestro y ocultamiento de pruebas. En redes sociales, se han publicado imágenes de la llegada del homicida al centro penitenciario, incluso se puede observar que fue necesario trasladarlo en avioneta y fuertemente escoltado por guardias del Inpec.

Todo parece indicar que su arribo a la cárcel se dio sobre las 10:40 de la mañana de este jueves 24 de octubre.

Cabe señalar que Brayan Campo deberá permanecer en esta cárcel de máxima seguridad, mientras se define el tiempo de la condena que le será impuesta. Es importante mencionar que el juez que lleva el caso ha decidido que el proceso continúe aún cuando Campo ha aceptado su responsabilidad en los hechos.

Es importante recordar que la esposa de Brayan Campo, Evelyn Rodas, estuvo investigada pero las autoridades determinaron dejarla libre, ya que no había suficientes pruebas para judicializarla. Incluso la mujer ha asegurado en reiteradas ocasiones que ella es inocente y no tenía conocimiento de lo que hacía su esposo.

En entrevista con el periodista Jay Alarcón, la mujer confesó que Brayan Campo la miraba fijamente y le negaba su responsabilidad, fue hasta que después de haber sido detenido y encarcelados, el hombre no pudo verla cuando ella volvió a consultarle si había sido el asesino de Sofía Delgado.

“En ese momento yo estaba conmocionada, nunca me imaginé que él fuera capaz de tal cosa. Yo le pregunté y esta vez él no me miró a los ojos. Yo le dije: ‘Brayan, ¿vos tenés algo que ver con lo de la niña?’ y simplemente miró al suelo y miró hacia un lado. Yo me puso a llorar”, aseveró Evelyn Rodas.