“Sepárame de él, porque lo voy a golpear”: esposa de Brayan Campo revela cómo fue que los capturaron

Sigue causando consternación todos los detalles del asesinato a Sofía Delgado, a manos de Brayan Campo, el autor confeso del crimen. En las últimas horas, la esposa del feminicida, Evelyn Rodas, dio una entrevista al periodista a Jay Alarcón donde contó detalles poco conocidos de la relación que tuvieron la pareja en los días en los que estuvo desaparecida la niña.

Durante la búsqueda de Sofía, la mujer señaló que le consultó en repetidas ocasiones a Brayan Campo si tenía responsabilidad en los hechos, algo que él negaba rotundamente.

“Él actuaba con normalidad, sin mostrar nervios o ansiedad”, aseguró Evelyn quien explicó que siempre el homicida la miraba a los ojos cuando se le consultaba sobre la desaparición de la menor.

Confesión del asesinato de Brayan Campo a su pareja Evelyn Rodas

Evelyn Rodas ha sido enfática en asegurar que no tenía conocimiento de lo que hizo su pareja Brayan Campo, con la niña Sofía Delgado, fue hasta que la policía llegó a su hogar y los capturó.

Una vez los oficiales los detienen en su residencia y fueron llevados a la cárcel, al siguiente día la mujer confrontó a Brayan Campo. “En ese momento yo estaba conmocionada, nunca me imaginé que él fuera capaz de tal cosa. Yo le pregunté y esta vez él no me miró a los ojos. Yo le dije: ‘Brayan, ¿vos tenés algo que ver con lo de la niña?’ y simplemente miró al suelo y miró hacia un lado. Yo me puso a llorar”, detalla Rodas.

Incluso, Evelyn confesó que una vez logra darse cuenta que su esposo era el responsable del asesinato, quiso golpearlo al punto que le pidió a la policía apartarla de él.

“Yo quería golpearlo y le dije al investigador, por favor, sepárame de él, porque lo voy a golpear. Él me quitó las esposas y me esposó en otro lado. Sentía rabia, todavía la siento”, dijo Evelyn Rodas.

Es importante señalar que la mujer estuvo retenida varias horas, cuando después fue dejada en libertad ya que no se le encontraron pruebas suficientes que la inmiscuyeran en el asesinato.