Esposa del confeso asesino de Sofía Delgado dijo que él le mintió: “llegó a la casa y estaba normal”

Evelyn Rodas, la esposa de Brayan Campo el confeso feminicida de la niña Sofía Delgado, rompió el silencio en una entrevista. Si bien ella y su pareja fueron detenidos después del crimen, las autoridades decidieron dejarla a ella en libertad. Esto generó múltiples especulaciones, más aún porque la Policía informó que había inconsistencias entre lo que ella dijo y lo que confesó Campo. En las últimas horas, ella decidió romper el silencio y habló del comportamiento de su esposo después de haber cometido el crimen.

(Lea también: Papá de Sofía Delgado reveló qué le dijo esposa del asesino cuando le preguntó por su hija).

Entre otras cosas, aseguró que tuvo la oportunidad de hablar con él después de que lo capturaron. “Yo todo el tiempo le pregunté si él sabía algo, si él había tenido algo que ver con eso y él mirándome a los ojos me lo negaba”, contó Rodas en entrevista con el periodista Jay Alarcón.

Así mismo, reveló detalles de lo ocurrido durante el domingo en el que Sofía Delgado se desapareció. Según explicó, ella acostumbraba ir al mercado los domingos mientras él se encontraba en el local.

“Él era completamente normal, nunca me demostró nervios. Ese mismo día se comió todo lo que le serví”, explicó y señaló que no mostró remordimiento o ansiedad después de la desaparición de la niña.

“(Él) llevó a mi mamá a la casa y pasados unos minutos me dijo ‘ya vengo, voy donde el mecánico’. Ahora tú le preguntas y él no recuerda haberme dicho esa mentira, pero él me dijo eso, se fue, pasaron 15 o 20 minutos, llegó a la casa y estaba normal. Se acostó un rato, se duchó y nos pusimos a ver películas”, contó Evelyn Rodas.

Evelyn Rodas sí sabía que Brayan Campo enfrentaba juicio por abuso a otra menor

Así mismo, sostuvo que tenía conocimiento del otro proceso penal que venía enfrentando Brayan Campo por acceso carnal violento con otra menor de edad.

Y señaló que los investigadores de la Fiscalía empezaron a frecuentar su casa antes de que los detuvieran. “La excusa de él siempre era que lo querían involucrar en el proceso por lo que ya tenía un caso anterior, del cual yo tenía conocimiento. Hasta donde yo había entendido era como una trampa que le habían hecho a él o era lo que él me había dado a entender“, contó Rodas

También sostuvo que él decía que después de estar un año y dos meses preso iba a enfrentar “otra injusticia”. Además, señaló que él había estado bastante asustado.

Luego reiteró que es inocente y que la han vinculado injustamente al feminicidio. “Prácticamente todo el país me odia”, aseguró. “Cada persona debe hacerse responsable de lo que hace. El hecho de que yo sea la esposa de él, no quiere decir que yo tenga que pagar sus platos rotos. La gente comenzó a atacar a mis padres, a mi abuela que ya está muerta y decían que mi abuela era cómplice de todo esto”, agregó.