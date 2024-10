Expresidente Uribe se llena de comentarios por publicar fotos en las que demostró su gusto por el pollo frito

El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez ha sorprendido a sus seguidores al publicar un momento personal en su cuenta de Instagram, donde se le ve disfrutando de una comida en el popular restaurante de comida rápida Frisby. Esta interacción casual ha provocado una serie de elogios y comentarios positivos sobre su sencillez y cercanía.

En las imágenes compartidas, Uribe se muestra en un ambiente relajado, luciendo un traje gris oscuro, una camisa blanca y una corbata del mismo tono. A pesar de su vestimenta formal, las fotos reflejan un momento distendido y amigable, capturando la atención de quienes lo siguen. “Con los compatriotas que generosamente me prestan seguridad, paramos en Frisby. Qué pollo tan delicioso con jugo de mora”, escribió el expresidente, adoptando un tono coloquial y accesible.

Fotos de Álvaro Uribe comiendo pollo en Frisby

Primera Imagen : Uribe aparece concentrado, utilizando un tenedor de plástico blanco para disfrutar de su pollo frito. La bandeja de cartón en la que se encuentra la comida está sobre una mesa blanca, acompañada de un gran vaso que parece contener una malteada de mora.



: Uribe aparece concentrado, utilizando un tenedor de plástico blanco para disfrutar de su pollo frito. La bandeja de cartón en la que se encuentra la comida está sobre una mesa blanca, acompañada de un gran vaso que parece contener una malteada de mora. Segunda Imagen: En esta foto, el expresidente se muestra más relajado, sosteniendo un trozo de pollo frito con un guante de plástico, en un momento que parece ser el previo al primer bocado.

Estas publicaciones han desatado todo tipo de cometarios por parte de los seguidores del exmandatario. Algunos han destacado su humildad, diciendo cosas como: “Ojalá todos los líderes aprendieran de su sencillez y humildad. Cómo AUV no habrá otro!” y “El gran colombiano, hombre trabajador y humilde, cuanta falta nos hace como gobernante”.

Pero, a pesar de la avalancha de comentarios favorables, también han surgido críticas hacia el exmandatario. Algunos usuarios cuestionaron su forma de comer, con comentarios como: “¿Cóme pollo con cubiertos?” y “La comida de la cárcel sabrá diferente jajaja”.

¿Cómo va el proceso judicial de Uribe?

El expresidente, quien ha estado en el centro de la atención mediática recientemente, también ha expresado su frustración respecto a su situación legal. El 11 de octubre, Uribe utilizó su cuenta en X para manifestar su inconformidad con el proceso judicial que enfrenta por presunto soborno de testigos.

En su mensaje, aseguró que no se le han brindado las garantías necesarias para presentar pruebas en su defensa, lo que ha mantenido su caso en el foco de la opinión pública. “Sin la garantía de presentar pruebas no podré demostrar que envié al Dr. Cadena a verificar las informaciones que me llegaban sobre reclusos visitados por el Senador Cepeda, a quienes ofrecía beneficios para que me acusaran”, afirmó el exmandatario.