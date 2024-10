El expresidente Uribe explicó por qué se retiró de la audiencia preparatoria del juicio por soborno a testigos

La audiencia preparatoria del juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe, por delitos como soborno a testigos, inició el 2 de octubre y no pasó desapercibida por el agarrón entre la jueza y el exmandatario. De hecho, en plena audiencia Uribe decidió retirarse luego de manifestar su inconformismo con varias decisiones de la jueza; ante esto, el expresidente salió a dar la cara y dio las razones por las que se retiró de la audiencia.

Una de las declaraciones de Uribe en contra de la jueza dio bastante de qué hablar porque el exmandatario aseguró que “eso no se supera así, señora juez. Si no se hace con antelación, la defensa no puede preparar su estrategia. La estrategia de la defensa para llegar a una audiencia preparatoria en muy buena parte depende de lo que encuentre ese peritazgo. Entonces, aquí están afectando un derecho fundamental, que es la estrategia de la defensa”.

El expresidente Uribe dio las razones por las que se salió en medio de la audiencia

A través de su cuenta de X, el expresidente Álvaro Uribe Vélez dio las razones por las que optó por retirarse de la audiencia, alegando que se le estaba afectando su acceso a la justicia. “Sin garantías, ¿Por qué me retiré de la audiencia?”, aseguró Uribe, quien también enumeró las razones por las que, para él, no tiene garantías.