Petro pide cambiar el enfoque en las Fuerzas Militares para que el ser humano sea lo primordial

En medio de la conmemoración del día del Veterano, el presidente Gustavo Petro pidió que las Fuerzas Militares cambien su enfoque al interior de las instituciones, con el fin de que el principal foco sean las personas y los seres humanos, en vez de las armas, las instituciones, la tecnología y el dinero. Esto con el fin de mejorar las condiciones de vida de cada una de las personas que están al interior del Ejército, la Policía y en cualquier vertiente de las Fuerzas Armadas del país.

La propuesta de presidente vino acompañada de un peculiar discurso, como ya se ha hecho costumbre. “Entre mejor viva un soldado, un patrullero o una patrullera, un soldado del mar, entre mejor viva un piloto de helicóptero o etcétera, mejor seguridad tendrá Colombia, en términos de vidas”, aseguró el mandatario. Esta propuesta, que va de la mano de las políticas que ha pretendido impulsar el presidente Petro desde que llegó al poder, buscando mejorar la calidad de vida de todos los colombianos.

“El tema no está tanto en el arma o en la tecnología, obviamente se necesitan, pero el énfasis debe estar en el ser humano. El fusil se puede llamar Galil, G3, M16, como sea, las marcas que sean, sus orígenes de fábrica, ojalá las fábricas de armas colombianas puedan empoderarse y liberarse un tanto de las dependencias geopolíticas. El problema no está en la calidad del fusil, aunque es importante, sobre todo está en la calidad de quien maneja el fusil, el fusil no sirve para nada si no hay una persona detrás, no es más sino una chuchería ahí en un rincón oxidándose”, aseguró el mandatario.

Finalmente, el presidente invitó a rodear a las Fuerzas Militares, las cuales en su mayoría están conformadas por personas de bajos recursos, de los campos del país y de las zonas más necesitadas de Colombia. Invitó a apoyarlos con el fin de tener un país unido y que abrace a las fuerzas del Estado, que son calves para mantener el orden al interior del país.