“Rechazo ese ataque de violencia de género”: Periodista de Blu Radio se despachó contra Petro en vivo

El presidente Gustavo Petro ha cuestionado con dureza a los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que votaron para abrirle investigación y formularle cargos a su campaña presidencial. Entre otras cosas, arremetió contra la magistrada Maritza Martínez durante una intervención pública. Sus comentarios despertaron molestia en algunas figuras públicas, como la periodista de Blu Radio y excanciller, María Consuelo Araújo.

Según señaló Araújo en la transmisión de la emisora, el primer mandatario hizo un pronunciamiento machista cuando se refirió a la magistrada Martínez. “La señora Martiza hasta hace poco, no sé si aún, era la esposa de un paramilitar condenado o procesado que era jefe político del Meta”, explicó el primer mandatario y agregó que no podían investigarlo a él, pues no son jueces.

La magistrada Martínez pronto salió a responderle al presidente Petro. Por medio de un comunicado, criticó al jefe de Estado. “El señor presidente de la República ha iniciado una campaña de desprestigio en mi contra que lesionan (SIC) gravemente mi buen nombre, honra y reputación como la de mi cónyugue”, reza el comunicado.

“No hay derecho”: María Consuelo Araújo al presidente Petro

Durante el debate en el programa Mañanas Blu de Blu Radio, María Consuelo Araújo se refirió a los señalamientos del primer mandatario y destacó la trayectoria de Maritza Martínez.

“Totalmente impresentable, es el capítulo de esta semana de la misoginia del presidente. No hay derecho a que el presidente invisibilice a una mujer que estudió Derecho en el Externado (...), hizo un par de magísters, pero además estuvo en tres períodos en el Congreso de la República y tiene una vida intachable”, sostuvo Araújo.

Así mismo, cuestionó que el primer mandatario replicara discursos en los cuales cuestionan a las mujeres por sus familiares o sus parejas. “Yo sí rechazo ese ataque de violencia de género del señor presidente. Me parece gravísimo”, añadió Araújo.

Y les pidió a las mujeres “petristas” que levanten la voz sobre este tipo de pronunciamientos por parte del presidente Gustavo Petro. “Las mujeres las ve como fichas, que no son profesionales, no han estudiado. O sea, no cuenta nada de lo que ella haya hecho, sino de quién es esposa”, concluyó Araújo.