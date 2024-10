Aida Merlano dio un revés: perdió importante oportunidad en su proceso judicial

El Juzgado 18 Penal de Conocimiento de Bogotá no aprobó un preacuerdo al que pretendía acceder la excongresista Aida Merlano con la Fiscalía. Para la jueza 18 de conocimiento de Bogotá, la negociación que adelantó la exrepresentante a la Cámara con la Fiscalía General por el delito de fuga de presos no tuvo en cuenta varios principios legales. Cabe recordar que Merlano aceptó su responsabilidad en la cinematográfica fuga que protagonizó en octubre de 2019 y que generó gran revuelo en el país. Durante una audiencia en Bogotá este jueves, Merlano reconoció que escapó de un consultorio odontológico en el norte de la ciudad mientras estaba bajo la custodia del Inpec. El 1 de octubre de 2019, la excongresista aprovechó un descuido de los guardias, saltó por una ventana y huyó en una moto, un hecho que fue ampliamente difundido en redes sociales y medios de comunicación. Por reconocer su responsabilidad entre la excongresista y la Fiscalía se negocia un preacuerdo, en el cual su condena sería de 32 meses, pero no fue aceptado. este jueves 10 de octubre.

Por este acto, Merlano podría enfrentar una nueva condena de dos años y medio de prisión. La fuga desató críticas a la seguridad del sistema penitenciario y a la gestión del Inpec, ha sido objeto de diversas investigaciones, y la aceptación de responsabilidad por parte de Merlano representa un giro en su caso judicial. La excongresista ya había sido condenada por delitos electorales, lo que la llevó a estar bajo custodia al momento de su huida.

El juez no aceptó el pre-acuerdo que pide la exsenadora Aida Merlano por el caso de fuga de presos

Con su confesión, la excongresista enfrenta nuevas implicaciones legales, mientras sigue siendo una figura polémica en el panorama político y judicial colombiano.

La audiencia final estuvo programada para el próximo 10 de octubre a las 2 p.m., donde se conoció que el juez no aprobó el pre-acuerdo.

“El que se fugue estando privado de su libertad en centro de reclusión, hospital o domiciliariamente, en virtud de providencia o sentencia que le haya sido notificada, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años (hoy cuarenta y ocho (48) meses a ciento ocho (108) meses)”, reza el reglamento judicial.