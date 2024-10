Gustavo Petro llamó a los líderes del mundo a defender la democracia de Colombia

El primer mandatario de Colombia, Gustavo Petro realizó una alocución presidencial en la noche de este martes 8 de octubre, la cual tenía como objetivo manifestar su postura respecto a la decisión del Consejo Nacional Electoral - CNE, de formularle cargos por presuntamente superar los topes de financiación en su campaña en 2022. En su intervención, el líder del Pacto Histórico hizo un llamado al mundo para “defender la democracia” del país.

PUBLICIDAD

“Hoy se ha roto el fuero integral del Presidente de la República de Colombia. Se ha dado el primer paso para un golpe de Estado. (...) De concretarse este acto representaría la mayor afrenta en la historia de nuestro país. (...) Lo ocurrido hoy pone en peligro la constitucionalidad que represento”, fueron las primeras palabras del gobernante en la intervención que se vio en los principales canales de televisión del territorio nacional y en varias plataformas web.

Esto le puede interesar 🤳📲 >>> Laura Ojeda apoyó a su suegro, Gustavo Petro, tras decisión del CNE de formularle cargos

“Los supuestos aportes de la USO y FECODE, no fueron a mi campaña, fueron a la Colombia Humana. (...) Los supuestos pagos a testigos electorales no corresponden a gastos de campaña. (...) Todos los gastos de campaña por concepto de campaña electoral fueron reportados; así lo constata la auditoria realizada por el propio CNE. (...) El evento de nuestro triunfo electoral realizado en el Movistar Arena, efectivamente tuvo unos gastos, pero ya no hacían parte de la campaña. (...) Mi actuar fue honrado y estoy enfrentando a una entidad administrativa”, añadío Petro.

“Es a través de pruebas que reclamo mi inocencia. (...) Las cuentas de campañas junto con sus observaciones iniciales fueron debidamente explicadas. (...) Le pido al mundo prestar atención a Colombia y ayudarnos a defender nuestra democracia. A todas las organizaciones les pido declararse en asamblea permanente. (...) Le ordeno a la fuerza pública no levantar un arma al pueblo”, complementó.