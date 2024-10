Presidente Petro trató de “politiqueros” a magistrados del CNE por investigación sobre sobrecostos en campaña

El presidente Gustavo Petro ha reaccionado con firmeza ante la reciente decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de formular cargos en su contra (por presuntamente haber superado los topes de financiación de campaña en 2022), una medida que él considera un ataque a la democracia colombiana. Durante un acto simbólico de perdón con las víctimas de desaparecidos en 1996, celebrado en Carmen de Viboral, Petro expresó su profunda preocupación por lo que considera un intento de desestabilización de su gobierno.

Al llegar al evento en Rionegro, Antioquia, Petro se mostró visiblemente pensativo y preocupado, revisando su celular mientras escuchaba las historias de las víctimas. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de dirigirse al público, no escatimó en críticas hacia el CNE, llamando a sus magistrados “politiqueros pagos”. En su intervención, advirtió que este momento es crucial para su administración: “O rige la constitución o rige, o aquí hay una democracia o hay una democracia; el presidente llegará hasta donde el pueblo diga, no importa vivir”.

Petro llamó a sus simpatizantes a movilizarse

Petro no solo cuestionó la legitimidad de la decisión del CNE, sino que también instó a la ciudadanía a movilizarse en defensa de su gobierno. “Llegó el momento de moverse, no hubiera querido que fuera así, pero no pensaron, aquí no hay un pueblo arrodillado, hay un pueblo que sabe que no puede seguir viviendo como lo han mantenido”, manifestó, enfatizando la necesidad de una respuesta activa ante lo que considera un golpe de Estado en ciernes.

Como comandante en jefe de las Fuerzas Militares, Petro hizo una declaración contundente al afirmar que ha dado instrucciones de que “ningún arma sea levantada contra el pueblo”. Este mensaje busca garantizar que cualquier manifestación pacífica que surja en respuesta a la decisión del CNE se desarrolle sin violencia.

Petro pidió el respaldo internacional tras la decisión del CNE

Además, el presidente convocó a las organizaciones populares a entrar en “asamblea permanente” y solicitó una reunión con el cuerpo diplomático. En esta reunión, Petro pretende exponer la gravedad de la situación y cómo la decisión del CNE representa un golpe contra el fuero presidencial y el voto popular. También aprovechó su cuenta de X para señalar que ha solicitado a sus abogados acciones frente a la violación de una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a su favor.