Laura Ojeda apoyó a su suegro, Gustavo Petro, tras decisión del CNE de formularle cargos

La etiqueta ‘Golpe de Estado’, volvió a convertirse en tendencia en las redes sociales, luego de que el presidente Gustavo Petro reaccionara de manera contundente a la decisión del Consejo Nacional Electoral -CNE, que decidió formularle cargos por presunta superación de topes en su campaña en 2022. Al respecto son muchos los personajes que han decidido mostar postura, dentro de ellos su nuera Laura Ojeda, pareja del hijo mayor del mandatario Nicolás Petro.

El máximo dirigente de los colombianos aprovechó una reciente intervención en un evento realizado en el municipio de Carmen de Víboral, Antioquia; para mostrar su inconformismo por lo ejecutado por el CNE, afirmando, entre otras cosas, so siguiente:

“Eso no puede ser más en Colombia, o rige la Constitución, o rige; o aquí hay una democracia. El presidente llegará hasta donde el pueblo diga, no importa mi vida. Cinco politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia. Llegó el momento de moverse, no hubiera querido que fuera así, lo advertí, pero no reaccionaron, no pensaron, se creen con el derecho de burlarse del voto popular y aquí no hay un pueblo arrodillado, aquí no hay un pueblo atemorizado, aquí hay un pueblo que sabe que no puede seguir viviendo como lo han mantenido. (...) Aquí debe haber una nación que construya justicia, que construya libertad”, expresó Petro.

Conocidas las palabras del gobernante, sus familiares y personas más cercanas decidieron mostrarle su apoyo y llamar de paso a la ciudadanía para que lo escuche, como lo hizo Ojeda quien aprovechó lo masivo de su cuenta de ‘X’ y su cuenta de Instagram, para demostrarle a su suegro que está con él, compartiendo publicaciones en las que se lee: “El CNE nunca puede, ni tiene la facultad para investigar al Presidente de la República. Este es el inicio del Golpe de Estado. Se ha violado el fuero integral presidencial y roto el Estado de derecho u el respeto por el voto popular y la democracia”.