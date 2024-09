Le ordenan al Presidente ofrecer disculpas por llamar “asesinos” a quienes gritaron “fuera Petro”

El Consejo de Estado volvió a tomar una decisión contra el presidente Gustavo Petro. Esta vez fue por sus afirmaciones sobre los manifestantes que han salido a las calles para protestar en contra de su Gobierno. Así lo señala una decisión que tomó el alto tribunal y que fue conocida por la opinión pública durante la tarde de este jueves 19 de septiembre.

PUBLICIDAD

Según indicó el Consejo de Estado, falló a favor de “amparar los derechos fundamentales a la libertad de expresión, a la protesta, a la participación política y a la oposición de los ciudadanos que han utilizado la frase ‘fuera Petro’ como acto de inconformidad política”.

En esa medida, le ordenó al primer mandatario que dentro de los siguientes cinco días, que se cuentan a partir de que le llegue la notificación de la decisión, tendrña que ofrecer disculpas públicas.

Esto, según el Consejo de Estado, se debe a que llamó “asesinos” a los manifestantes que le gritaron “Fuera, Petro”.

“Las disculpas deberán publicarse en las cuentas de las redes sociales de la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la cuenta personal de X.com de «@petrogustavo»”, concluyó el Consejo de Estado.

Vale decir, que en el fallo tambié se lee que, de no ser impugnada la decisión, el expediente deberá remitirse al día siguiente de la ejecutoría de la providencia a la Corte Constitucional para que efectúe la respectiva revisión.

Petro ya acató el fallo

El primer mandatario tomó la decisión de acatar la orden y, de hecho, pidió disculpas públicas poco después de que este se conoció.

PUBLICIDAD

“Las personas que gritan “Fuera Petro” no son asesinos disculpen. Pero sin ser mis electores, quieren que se pase por encima del voto popular mayoritario en Colombia y eso es asesinar la Democracia. Yo no le dije asesinos a ellos sino a quienes con el mismo grito de acabar la izquierda y el progresismo hicieron la masacre de la UP y del gaitanismo en Colombia (SIC)”, indicó a través de su cuenta en la red social X.

Y más tarde, señaló que las declaraciones que hacían los manifestantes también eran equiparables a las acciones. “Matar a Petro es también un “Fuera Petro”. El debate político debe darse en las plazas y el parlamento y no en los estrados judiciales”, concluyó el mandatario.

El Consejo de Estado ya había fallado en su contra

El presidente ya había recibido otro duro revés en el Consejo de Estado este mes, debido a otras afirmaciones que hizo sobre el hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, Enrique Vargas Lleras. El primer mandatario había sostenido que Enrique Vargas Lleras habría tenido algo que ver con presuntas irregularidades en la Nueva EPS.

Sin embargo, el Consejo de Estado tomó la decisión de ordenarle al presidente Petro retractarse.