Consejo de Estado le ordena a Petro retractarse por afirmaciones sobre familiar de Germán Vargas Lleras

La jornada de este 6 de septiembre ha sido especialmente ajetreada para el presidente Gustavo Petro. No solo se conoció que su Gobierno llegó a un acuerdo con los transportadores de carga para levantar el paro camionero, sino que también fue objeto de un revés judicial. Esta vez fue por una decisión del Consejo de Estado contra unas declaraciones que había hecho el primer mandatario contra Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

De acuerdo con el alto tribunal, el presidente Petro no solo tendrá que retractarse, sino que también estará obligado a presentar excusas públicas.

“La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de primera instancia adoptada por unanimidad, decidió amparar el derecho a la honra y al buen nombre de ENRIQUE VARGAS LLERAS en una acción de tutela promovida contra el señor presidente de la república, GUSTAVO PETRO URREGO”, indicó el Consejo de Estado en un comunicado de prensa.

¿Qué había dicho Petro contra Enrique Vargas Lleras?

Así mismo, el Consejo de Estado informó que la acción de tutela había sido radicada debido a unas afirmaciones que hizo el presidente Petro en su cuenta de la red social X. Según él, la familiar Vargas Lleras habría estado involucrada en investigaciones relacionadas con las Nueva EPS.

Allí, además, señaló que los miembros de la familia del exvicepresidentehabría escondido facturas por sumas billonarias.

“Para hacer estas afirmaciones, el señor presidente ‘no acreditó haber agotado siquiera un mínimo de diligencia en la verificación de los hechos que informó a la población, no como apreciaciones, sino como supuestos fácticos verdaderos o demostrados... Lo que existe al respecto es una declaración del superintendente de Salud, según la cual, durante la intervención de la Nueva EPS se detectó como hallazgo un ocultamiento financiero de facturas por cinco billones de pesos en los balances que se presentaban ante la junta directiva, por el que se adelantan investigaciones para determinar sus efectos y establecer los responsables. En esta declaración no se señala que el accionante tuviera alguna responsabilidad por este hecho. Se indica que se ocultaron facturas, pero no se habla de pérdida de recursos públicos por esta suma; no se afirma que contra el accionante existan imputaciones o investigaciones dirigidas a demostrar que ordenó o autorizó realizar gastos billonarios suntuosos, innecesarios, o dirigidos a patrocinar un partido político o una campaña electoral”, explicó el Consejo de Estado.

Germán Vargas Lleras celebró la decisión del Consejo de Estado

A través de su cuenta oficial en la red social X, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras celebró la decisión que tomó el alto tribunal.

“El Consejo de Estada ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse sobre sus falsas declaraciones sobre mi familia en relación con los recursos de la salud. Tiene cinco días para presentar excusas públicas. La justicia nos dio la razón”, sostuvo el exvicepresidente.