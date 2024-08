Petro se burla de Vanessa de la Torre por pregunta que hizo sobre su estado de salud

El discurso que pronunció el presidente Gustavo Petro durante su visita a San Basilio de Palenque, que recientemente fue reconocido como un nuevo municipio, ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas. El primer mandatario no sólo hizo múltiples aseveraciones sobre el racismo que sufren las comunidades afro en Colombia, sino que también manifestó que ganaría si hubiera reelección en Colombia.

Pero hubo un detalle que llamó la atención de algunas personas, incluida la reconocida periodista Vanessa de la Torre. A través de su cuenta en la red social X, la comunicadora se preguntó por el estado de salud del primer mandatario.

“Independiente de lo que dice, ¿qué pasa con el brazo derecho del Señor Presidente Petro?”, escribió Vanessa de la Torre. En efecto, en la grabación se observa que el brazo del primer mandatario tiembla y se encuentra bastante rígido, lo cual podría generar dudas sobre su salud.

Sin embargo, la explicación era muy simple. El presidente Petro explicó lo ocurrido por medio de un comentario con tono de burla que hizo a través de su cuenta oficial en la red social X. “Jajaja, que tiene el bastón de mando que la comunidad afro de San Basilio de Palenque me entregó”, explicó Petro. La respuesta pronto ha generado una ola de nuevos comentarios en las redes sociales.

Presidente Petro descarta reelegirse, pero dice que ganaría

En San Basilio de Palenque, el presidente Petro aprovechó para lanzarles pullas a sus opositores. Incluso, señaló que les ganaría si se presentara a unas nueva elecciones presidenciales.

“Se me asustan los expresidentes. Dicen ‘alma bendita, no, por favor, lejos’, porque saben que no hay candidato que ellos le puedan oponer a Petro. Les ganaríamos una y otra vez. Pero como no quiero que el país entre en una lucha de esas que podría dejar incluso muertos. Lo que hay que hacer es reemplazar a Petro por un proyecto democrático que pueda profundizar aún más”, señaló Petro durante su discurso.