“Cálmese Hugo Chávez”: Cabal a Petro por video donde asegura que los expresidentes le temen si se reeligiera

El presidente Gustavo Petro ha causado un gran revuelo por sus declaraciones en San Basilio de Palenque, luego de que en medio de su discurso con la población, ellos mismos le gritarán “reelección”. Al respecto el mandatario señaló:

“Se me asustan los expresidentes. Como será que están tan asustados que siendo que a ellos les debería interesar la reelección porque podrían concursar, dicen alma bendita, no por favor lejos. Porque saben que no hay candidato que ellos le puedan oponer a Petro. Les ganaríamos una y otra vez”, dijo el jefe de Estado.

Esto hizo que sectores políticos reaccionaran al respecto, una de ellas fue la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal.

“Cálmese “Hugo Chávez”, este país solo quiere verlo lejos de la Casa de Nariño. Lea las encuestas”, escribió la parlamentaria en sus redes sociales quien complementó:

“¿Le gritaban reelección? Seguro unos pocos que han caído en su discurso delirante. Pero le recuerdo que estadios enteros le han gritado. Usted será superado ampliamente y quedará como la peor pesadilla que hizo evidente la ineptitud y la maldad de quienes profesan su ideología perversa”.

Esto hizo que la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, saliera en defensa del mandatario.

“Cálmese Ud. senadora! No intente ocultar que la corrupción en el gobierno del uribismo se robó 9.1 billones del OCAD PAZ destinados a los territorios más golpeados por la violencia. El país lo que no quiere es verlos a ustedes de nuevo en la casa de Nariño”.

A tan solo dos años de las próximas elecciones, hay varios candidatos que han manifestado su intención de aspirar al cargo más importante del país, por el momento se conoce que María Fernanda Cabal y Paloma Valencia serían fichas claves del uribismo, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras nuevamente entraría a la contienda.