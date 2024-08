“Aquí va su par de pilotes”: Galán le respondió con video a profesor que cuestionó avances del Metro

Después de que la concejal de Bogotá Atanassova Iakimova advirtió que el viaducto del Metro de la capital tenía un retraso de un 40,91 por ciento, a la Alcaldía de Bogotá le llovieron críticas.

“El alcalde Carlos Fernando Galán dice que el Metro de Bogotá no es una idea sino una realidad, y sus pruebas son un par de pilotes y un viaducto con un atraso del 40%. Ahí tienen su alcaldía ‘técnica’”, escribió a través de la red social X el profesor de la Universidad de Los Andes, Alexander Klein.

Galán, sin embargo, no se quedó callado. A través de la misma red social publicó un video en el cual se ven los avances de las obras del Metro de Bogotá, que ya va en más del 35 por ciento. Junto a las imágenes, el mandatario de la capital contestó: “Aquí va su “par de pilotes”. Por cierto, son 75 columnas, porque pilotes van 2.350″.

El roce entre Galán y Petro

El tema del Metro de Bogotá también mereció un comentario del presidente Gustavo Petro, quien manifestó su molestia con los retrasos que fueron revelados en el Concejo de la capital.

“Sino se hubiera saboteado el proyecto metro subterráneo, hace años Bogotá lo estaría usando. El sectarisno político sacrificó el interés general de Bogotá (SIC)”, sostuvo el presidente Petro en su cuenta de la red social X.

Galán también le contestó en la mañana de este jueves 1 de agosto. “Presidente, este metro no es una propuesta, no es una idea. Es una realidad y se está construyendo. Es imposible saber cuándo hubiera entrado en operación un metro que no tenía ingeniería de detalle ni tampoco tuvo financiación garantizada ni licitación para sacarlo adelante. La Línea 1 del Metro de Bogotá avanza. A 30 de junio, el proyecto estaba en 35,73% de ejecución”, subrayó Galán.

Y aunque reconoció que había una “desviación” en el viaducto, indicó que por lo pronto están cumpliendo con todos los hitos de la obra. De hecho, señaló que los sistemas metroferroviarios y el material rodante va en 27%, aunque en el cronograma debía ir en 18 por ciento.