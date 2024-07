¿Cómo se verá Bogotá en el 2030? Estos son los principales cambios que tendrá la ciudad con la llegada del metro y otras obras

Si las personas hacen el ejercicio de preguntar a sus amigos o familiares cómo se imaginan a Bogotá en unos años, es normal que muchas personas no sepan que responder, pues la ciudad está en constante construcción lo que genera mucha incertidumbre, pues con la llegada de la primera línea del Metro, el Transmilenio por la av. 68 y otras obras han hecho que la ciudad parezca un sitio de construcción que no llega a su fin, por lo que es común que las personas no puedan responder esta pregunta con certeza.

Por esta razón, y para darles un vistazo de lo que se viene para la ciudad, en este artículo le contamos los beneficios que tiene esta clase de desafíos para todos los bogotanos.

Bogotá, una ciudad en construcción

En los últimos años, los bogotanos han padecido un reto de admirar, vivir rodeados de poli sombras y es que con obras que avanzan en unos frentes de manera rápida y otros a paso de tortuga, la ciudad cambia su cara hacia un futuro más sostenible. Para el 2030, la ciudad espera inaugurar las principales obras que se desarrollan en la actualidad, como: La Primera Línea del Metro, la extensión de corredores, entre los que se destacan la Av. 68, la Calle 13, la Cali, la Auto Norte y la propuesta del Transmicable en San Cristóbal Sur.

Todo esto acorde al ODS #11 que nos habla de la construcción de ciudades y comunidades sostenibles que brinden empleo, desarrollo social y cultural, sumado al transporte seguro para sus residentes. Con estos trabajos, Bogotá apunta a ser un referente en estos aspectos.

Los beneficios que trae consigo la paciencia de los bogotanos

Para los bogotanos es un secreto a voces expresar que están cansados de los retrasos en las construcciones o de los anuncios sin fin de nuevas obras antes de que se terminen las que ya se están ejecutando. Pero en esta ocasión queremos contarles lo positivo que traen consigo todas estas molestias.

Movilidad

En términos de movilidad, la capital espera salir del ranking de las ciudades que más tráfico tienen en el mundo. Según un estudio llevado a cabo por La Revista AS, Bogotá ocupa el puesto #6 con 123 horas desperdiciadas detrás de un volante al año. Cantidad de tiempo que los bogotanos podrían utilizar para otras actividades. Es por esta razón que con la entrada en función del metro de Bogotá en 2028, la Secretaría de Movilidad espera que el tiempo perdido detrás de un volante se reduzca en un 30 %.

Empleo

Para la construcción de una nueva ciudad se necesitan muchas manos, razón por la cual, según el IDU (Instituto de Desarrollo Urbano), la ciudad ha contratado a 8.229 personas para poder llevar a cabo las principales obras de la ciudad. Esto tiene un impacto significativo para las personas, pues han encontrado en las construcciones de la ciudad la oportunidad de mejorar sus situaciones económicas.

Desarrollo económico

Con una ciudad que espera tener una nueva cara para el 2030, Bogotá impulsará el desarrollo económico de todos sus habitantes gracias a la construcción de una ciudad que se represente como una metrópolis donde las marcas internacionales estén dispuestas a invertir en una ciudad que se innova.

El reto de Bogotá en los próximos años

Como se puede observar, la ciudad atraviesa una etapa de transformación, lo que trae consigo un sinfín de retos para los bogotanos, pero, que al mismo tiempo la oportunidad de adelantar muchas acciones para el desarrollo de la capital del país junto a sus habitantes. Por lo que la invitación es a apoyar lo que ya está construyendo, pues es un beneficio del cual todos van a disfrutar.