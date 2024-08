Petro se enojó por retrasos en el Metro: “Si no lo hubieran saboteado, hace años Bogotá lo estaría usando”

Un informe de la concejal de Bogotá Donka Atanassova Iakimova desató preocupación en la capital, pues puso en evidencia que el viaducto del Metro de Bogotá está retrasado en un 40,91 por ciento. Así lo hizo saber durante la sesión de la Subcomisión de Seguimiento de las Obras del Metro.

“La gerencia de la empresa reconoció que la obra del viaducto solo avanza un 13% y estaba programado un 22%. El avance del viaducto es clave en la ruta crítica del proyecto, puede faltar todo menos eso, y está rezagado. Se han presentado cifras globales que no discriminan los componentes de la ruta critica, eso oculta la realidad. Además la ANI y la Sociedad Colombiana de Ingenieros han propuesto mejoras centradas en las personas, sin subterranización en el borde oriental y abaratando costos, pero ni la gerencia ni la alcaldía las han considerado. ¿Por qué no incluir estas soluciones económicas y necesarias para evitar mayores afectaciones para la ciudad y su gente?”, se preguntó la concejal en su cuenta de la red social X.

Estos hallazgos generaron una ola de reacciones en la opinión pública, empezando por el presidente Gustavo Petro, quien no ocultó su molestia. “Sino se hubiera saboteado el proyecto metro subterráneo, hace años Bogotá lo estaría usando. El sectarisno político sacrificó el interés general de Bogotá (SIC)”, indicó el primer mandatario también a través de la red social X.

La dura respuesta de Galán

El comentario del jefe de Estado, a su vez, generó una gran controversia en las redes sociales. En la mañana de este jueves 1 de agosto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le dio una dura respuesta a Petro.

“Presidente, este metro no es una propuesta, no es una idea. Es una realidad y se está construyendo. Es imposible saber cuándo hubiera entrado en operación un metro que no tenía ingeniería de detalle ni tampoco tuvo financiación garantizada ni licitación para sacarlo adelante. La Línea 1 del Metro de Bogotá avanza. A 30 de junio, el proyecto estaba en 35,73% de ejecución”, indicó Galán.

Y si bien reconoció que se presentó una desviación en el viaducto, aseguró que no se han registrado incumplimientos en ninguno de los hitos. De hecho, reiteró que aunque debería tener un avance en 22,1 por ciento, va en 13,6 por ciento.

“Estamos trabajando día y noche para recuperar el tiempo y ajustarnos al cronograma para diciembre. Pero, por ejemplo, los sistemas metroferroviarios y el material rodante tienen un adelanto: van en 27%, mientras que, según el cronograma, tendrían que estar en 18%. Le reitero la invitación a que, en vez de discutir eternamente sobre proyectos hipotéticos, trabajemos para sacar adelante los proyectos reales como la Línea 1 del Metro. Eso espera Bogotá y todo el país”, concluyó Galán.