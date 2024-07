Maduro no bajó de “ridículos” a los exmandatarios que intentaron viajar a Venezuela para las elecciones

Durante la emisión del programa Nico Like , Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, se pronunció por las denuncias que se conocieron de los exmandatarios a los que no les permitieron viajar a Caracas, con el propósito de fiscalizar las elecciones de este domingo 28 de julio . Maduro se excusó diciendo que ellos no cuentan con la aprobación necesaria para ingresar al país y aseguró que es el poder electoral el que decide quién puede entrar.

PUBLICIDAD

“Son unos ridículos, porque ellos saben que son personas no gratas (...) No estaban invitados por el poder electoral y este quién decide a quién invita y a quién no”, afirmó Maduro.

Varios políticos intentaron ingresar a Venezuela y se los impidieron

Un grupo de expresidentes de diferentes países de América Latina, incluido Colombia, intentó ingresar a Venezuela, pero no los dejaron viajar.

Ante los hechos, Maduro durante su programa dijo que eran “extremistas de derecha, racistas y fascistas”. Además, que “son gente muy repudiada”, y que el país no tenía ninguna razón para permitir el ingreso de ese tipo de figuras políticas.

Sin embargo, agregó que su gobierno está muy ocupado y que él personalmente no es el que se encarga de decidir quién puede entrar al país. “Tengo mucho trabajo, no me vas a ver diciendo quién entra y quién no”, afirmó.

Además de los exmandatarios, la senadora del Partido Alianza Verde, Angélica Lozano, fue deportada de Venezuela , cuando se disponía a ingresar al aeropuerto de Caracas, Maiquetía Simón Bolívar, para ser observadora de las elecciones.

“Denuncio que nos deportaron a ciudadanos colombianos que intentábamos entrar a Venezuela. Nos quitaron el pasaporte por más de una hora, no nos dejaron usar el teléfono para hablar con el embajador y nos embarcaron en un avión de regreso cuyo tiquete no compramos. La gente llora por el sueño de que vuelva la democracia. No hay mal que dure 100 años y este domingo tiene que salir este régimen de miseria. A votar por Venezuela”, dijo la senadora.