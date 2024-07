Atención: Angélica Lozano fue deportada de Venezuela y denuncia “abuso del régimen”

La senadora del Partido Alianza Verde, Angélica Lozano, acaba de ser deportada de Venezuela, cuando se disponía llegar al aeropuerto de Caracas, llamado Maiquetía Simón Bolívar.

“Denuncio que nos deportaron a ciudadanos colombianos que intentábamos entrar a Venezuela. Nos quitaron el pasaporte por más de una hora, no nos dejaron usar el teléfono para hablar con el embajador y nos embarcaron en un avión de regreso cuyo tiquete no compramos. La gente llora por el sueño de que vuelva la democracia. No hay mal que dure 100 años y este domingo tiene que salir este régimen de miseria. A votar por Venezuela”.

Según parece, la parlamentaria tenía previsto encontrarse con la líder política de oposición, María Corina Machado, aseí lo dejó ver en otra publicación en sus redes sociales, donde además aseguró que sintió “abuso del régimen”.

“María Corina Machado no puedo llegar a nuestra cita, me deportan con total abuso del régimen que va a caer este domingo por el bien de Venezuela. Sin argumentos ni información, nos quitaron el pasaporte durante hora y media, no nos direron nada Nos devuelven a 2 mujeres ecuatorianas y a 2 jovenes colombianos”, escribió Lozano, quien le pidió a la Cancillería colombiana y al canciller Luis Gilberto Murillo, investigar ya que según ella “violaron todos nuestros derechos”.

Por el momento, ni Luis Gilberto Murillo ni la Cancillería colombiana, se han pronunciado al respecto.

Martha Lucía Ramírez tampoco pudo llegar a Caracas

La exvicepresidenta de la República en el mandato de Iván Duque, Martha Lucía Ramírez, fue otro personaje político que no pudo llegar a Caracas para lo que será la contienda electoral de este domingo 28 de julio, incluso en el avión que iba, estaba también el expresidente de México, Vicente Fox. En sus redes sociales Ramírez señaló:

¡Atención! Nos han bajado del vuelo de Copa en el que íbamos a Caracas junto a Mireya Moscoso, Vicente Fox, Tuto Quiróga y Eduardo Quiroz, por orden del gobierno venezolano. Retuvieron arbitrariamente tres aviones con 450 pasajeros para impedir nuestro viaje, evidenciando una vez más la naturaleza de su régimen.

A pesar de la tristeza de no poder cumplir con nuestro propósito de llegar hoy a Caracas, decidimos bajarnos de manera responsable para no afectar a la tripulación de tres vuelos, ni a la empresa aérea. Esto muestra claramente que la dictadura solo quiere rodearse de sus amigotes para el 28 de julio, mientras que a nosotros, que somos amigos de la democracia que representa María Corina Machado y Edmundo González, no tenemos autorización para aterrizar en Caracas”.