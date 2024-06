“Venezuela será el asombro de Suramérica”: Maduro pide a los venezolanos retornar a su país

A pocos días de iniciarse formalmente la campaña presidencial en Venezuela, el próximo 4 de julio, el presidente Nicolás Maduro que busca su segunda reelección, le hizo un llamado a los millones de venezolanos que salieron del país por la crisis y les pide que retornen, porque asegura que “Venezuela será el asombro de Suramérica”.

Maduro aseguró en medio de una de sus intervenciones en el Canal estatal VTV que ya van mejorando y que todos los venezolanos que se fueron tienen la oportunidad de volver, porque ya pasaron las dificultades.

“Por eso yo le he dicho a todos esos venezolanos, a todos, donde estén, come on, come on, come on, ¡vénganse! vuelta a la patria. Venezuela se puso de moda. La roncha (dificultades) la dejamos atrás y ahora lo que vamos es pa’lante y nadie nos va a detener y vamos a ser el asombro del mundo. Venezuela será el asombro en Suramérica”, dijo el presidente venezolano.

El lunes 17 de junio, Maduro anunció el nuevo Viceministerio de Atención para la Migración Venezolana, que tendrá como objetivo ayudar al retorno de los venezolanos que por la crisis salieron del país.

“Empezó la discriminación y muchos han pasado trabajo y merecen atención, dignidad y el estado venezolano pone toda su potencialidad y capacidad al servicio para protegerlos. Hombres y mujeres de la migración y además de protegerlos para que vuelvan, como derecho humano que tienen ustedes y sus familias que vuelvan al reencuentro de su tierra de su gente a Venezuela”, dijo Maduro.

Según El Colombiano, casi 7.775.000 venezolanos han salido del país de acuerdo con los datos de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para los Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), coliderada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU Acnur.