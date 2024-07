“Actuaremos conforme a la ley”: Cancillería se pronuncia tras el presunto maltrato de Armando Benedetti a su exesposa

La Cancillería de Colombia se ha pronunciado respecto a las denuncias de violencia de género presentadas contra Armando Benedetti, embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la Oficina de Control Interno Disciplinario está gestionando el caso.

Comunicado de la Cancillería tras el escándalo de Armando Benedetti

En el comunicado, la Cancillería señala: “Sobre la información pública que involucra al embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, el Ministerio de Relaciones Exteriores se permite informar que: Hemos sido notificados de la situación por parte de nuestra Embajada en España. La Cancillería ha activado los mecanismos oficiales para conocer lo sucedido e iniciar el protocolo correspondiente. Este caso está en conocimiento de nuestra oficina de control interno disciplinario, y cuando tengamos resultados actuaremos conforme a la ley”.

La Cancillería también expresó su firme condena ante cualquier acto de violencia de género, subrayando que “repudia y condena cualquier tipo de agresión o violencia contra la integridad de las mujeres”. Este mensaje resalta el compromiso de la institución con la protección de los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género.

¿Qué fue lo que pasó con Armando Benedetti y su exesposa?

El incidente que involucra a Benedetti y su pareja, Adelina Guerrero, habría ocurrido a finales de junio en Madrid, España. La denuncia presentada acusa al embajador de agresiones tanto físicas como psicológicas. Esta situación ha generado un considerable revuelo tanto en Colombia como en la comunidad internacional.

Estas denuncias tomaron relevancia desde la mañana del martes 23 de julio, cuando la emisora Blu Radio sacó a la luz los posibles maltratos que la exesposa de Benedetti recibí por parte de embajador ante la FAO. Adicionalmente, se reveló que Guerrero y Benedetti comenzaron recientemente un proceso de divorcio y sería a partir de este acontecimiento que se han develado algunos de los conflictos domésticos que se vivía al interior de su matrimonio.

¿Qué dijo Armando Benedetti tras las denuncias por maltrato intrafamiliar?

Ante las acusaciones, Armando Benedetti ha negado los hechos y ha declarado que se encuentra en medio de un proceso de divorcio. En sus propias palabras: “Lo que se ha dicho sobre una supuesta agresión no es cierto y no se ajusta al hecho en España. La verdad se demostrará en el tribunal español. En este momento me encuentro en medio de un proceso de divorcio que responde a la esfera privada y familiar y, por el bien de mis hijos, seré prudente”.