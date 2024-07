Armando Benedetti: “Lo que se ha dicho sobre una supuesta agresión no es cierto”

El embajador de Colombia ante la FAO nuevamente es noticia. Esta vez, porque se conoció una denuncia en la que se afirma que habría agredido a su esposa en España. De acuerdo con las autoridades madrigueñas, el hecho habría ocurrido durante el pasado fin de semana.

Una vez el tema cogió fuerza en redes sociales, Benedetti salió en su defensa manifestando que no hubo una agresión y que será la justicia española la que se encargue de determinar qué ocurrió en la residencia del funcionario.

“Lo que se ha dicho sobre una supuesta agresión NO es cierto y NO se ajusta al hecho en España. La verdad se demostrará en el tribunal español. En este momento me encuentro en medio de un proceso de divorcio que responde a la esfera privada y familiar y, por el bien de mis hijos, seré prudente”, escribió.

En ese mismo sentido, las autoridades españolas también manifestaron que tanto la Cancillería como la Presidencia de la República fueron informadas del incidente.

Las reacciones que deja la denuncia contra Benedetti

La noticia por supuesto no cayó bien en la opinión pública y en redes sociales más de un internauta pide que renuncie a su cargo. Recordemos que esta no es la primera vez que Benedetti se enfrenta a la prensa por escándalos relacionados con su forma de actuar.