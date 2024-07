“Tener un alto cargo no te da derecho de humillar”: la indirecta de la exesposa de Armando Benedetti

El embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), Armando Benedetti, ha estado envuelto en un nuevo escándalo en las últimas horas. Esta vez, han circulado versiones de que habría agredido a su expareja, Adelina Guerrero, en la ciudad de Madrid, España.

Así lo señaló el director de servicio informativo de la emisora Blu Radio, quien reveló que el pasado domingo 30 de junio la policía madrileña recibió un reporte sobre un incidente. De acuerdo con el periodista, Benedetti habría invocado su inmunidad diplomática para evitar que las autoridades lo retuvieran. Sin embargo, Adelina sí habría interpuesto una denuncia contra Benedetti por esta agresión.

Esta versión, sin embargo, fue rechazada por el embajador, quien se pronunció sobre el hecho a través de su cuenta oficial en la red social X.

Allí no solo señaló que los rumores no se compadecen con lo que en realidad ocurrió, sino que confirmó que se está separando de su exesposa, con lo cual concluyó que se trata de un asunto privado.

“Lo que se ha dicho sobre una supuesta agresión NO es cierto y NO se ajusta al hecho en España. La verdad se demostrará en el tribunal español. En este momento me encuentro en medio de un proceso de divorcio que responde a la esfera privada y familiar y, por el bien de mis hijos, seré prudente (SIC)”, indicó Benedetti.

En todo caso, la Cancillería confirmó que sí se presentó un incidente e indicaron que activaron el protocolo correspondiente para atender este tipo de casos.

“Este caso está en conocimiento de nuestra oficina de control interno disciplinario, y cuando tengamos resultados actuaremos conforme a la ley”, señalaron a través de un comunicado de prensa.

Las enigmáticas publicaciones de Adelina

Después de que se conoció el incidente ocurrido en Madrid, saltaron a la vista varias publicaciones que hizo Adelina a través de sus redes sociales.

“Entre más poder más responsabilidad y ejemplo. Tener una credencial o alto cargo no te da el derecho de humillar y utilizar la violencia. Esta es la generación de los poderosos de cristal, del usted no sabe quien soy yo. Si representas a un país hazlo con decoro y dignidad”, reza uno de los trinos de la expareja de Benedetti.

Así mismo, el pasado domingo 21 de julio hizo otra publicación en la que publicó una captura de pantalla sobre el trastorno antisocial de la personalidad, también conocido como sociopatía.