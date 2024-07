¿Cuánto le deben pagar si trabaja un día cívico?: qué consecuencias legales trae tomarse estos descansos

El presidente Gustavo Petro anunció que mañana, 19 de abril, se declara un día cívico. Según el presidente, esta medida se toma con el propósito de conservar energía y agua, especialmente en medio de la emergencia hídrica que enfrentan Bogotá y otras regiones del país debido al Fenómeno del Niño.

“Mañana queremos decretar un día cívico en Colombia para que la gente no utilice la energía eléctrica al máximo posible, para que podamos guardar una energía que necesitamos en los próximos días y sobre todo para que la gente disminuya en lo que se pueda el consumo de agua potable en las grandes ciudades. No para que no se tome agua, sino para que la tomemos en un lugar diferente a donde hay estrés hídrico”, dijo el Presidente.

Ahora bien, tras este anuncio, que desencadenó toda una polémica en las redes sociales, muchos ciudadanos se preguntan qué consecuencias trae adoptar esta medida. Al respecto surgen dudas sobre si hay pagos extra por trabajar en un día cívico o si, por el contrario, es un día que se descuenta del salario, es por ello que lo primero que se debe saber es identificar que es un día cívico y la diferencia con un día festivo

Diferencia entre un día festivo y un día cívico

Los días festivos, ya sean de índole civil o religiosa, son considerados días de descanso obligatorio y remunerado para los empleados, de acuerdo con las leyes laborales establecidas. Sin embargo, fuera de estas fechas designadas, no hay otros días de descanso remunerado garantizados.

Los días cívicos implican un día de descanso para los funcionarios públicos. Sin embargo, en el ámbito laboral privado, la decisión de otorgar estos días como descanso remunerado queda a discreción del empleador.

¿Trabajar un día cívico implica un pago extra?

Teniendo en cuenta la diferencia entre un día festivo y cívico, en este último, no existe una obligación para el sector privado de otorgar descanso a sus empleados durante la jornada cívica. Esto significa que no es obligatorio conceder días cívicos como descanso remunerado, ya que los días obligatorios de descanso ya están establecidos en las normativas laborales.

En resumen, los empleadores no están obligados a considerar el día declarado como cívico como un día de descanso remunerado o festivo. La decisión de otorgar descanso remunerado queda a discreción del empleador, ya que solo los días festivos establecidos por ley son obligatorios para todos los empleadores. Por lo tanto, no existe una obligación legal para otorgar descanso remunerado en los días cívicos, y si un empleador decide suspender el trabajo, puede decidir si el tiempo se pagará en otro día laborable o no