¿Qué significa que el presidente Petro decrete Día Cívico?

Actualmente en la capital del país la conversación gira entorno a la crisis que afrontan los embalses que abastecen de agua a la ciudad y varios municipios de Cundinamarca. Pues, según las alertas emitidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, en este momento la situación es crítica. Por eso, se han estipulado medidas con el objetivo de disminuir el consumo de agua.

Entre las medidas impulsadas, la más reciente fue la que emitió el Gobierno Nacional. El presidente Gustavo Petro declaró día cívico este 19 de abril del 2024. El objetivo de esta jornada especial es disminuir el consumo de agua y energía en el país.

“Mañana queremos decretar un día cívico en Colombia para que la gente no utilice la energía eléctrica al máximo posible, para que podamos guardar la energía que necesitamos en los próximos días y sobre todo para que la gente disminuya en lo que se pueda el consumo de agua potable en las grandes ciudades. No para que no se tome agua, sino para que la tomemos en un lugar diferente a donde hay estrés hídrico”, expresó el mandatario.

¿Qué significa un día cívico en Colombia?

En Colombia, un ‘día cívico’ es un día festivo designado por las autoridades locales o nacionales en el que se suspenden las actividades laborales y educativas en una determinada región o a nivel nacional. Estos días cívicos suelen estar asociados con eventos importantes, conmemoraciones o situaciones especiales que requieren la participación cívica o el reconocimiento de algún aspecto particular de la historia o la cultura del país.

Normalmente, se pueden designar días cívicos para conmemorar fechas patrias, elecciones, eventos culturales o celebraciones religiosas importantes. En este caso, el llamado se hace buscando un ahorro de energía y agua.

¿Hay clases y se tiene que trabajar en un día cívico?

Teniendo en cuenta lo anterior, la pregunta que queda es si hay clases o si toca ir a trabajar. Inicialmente hay que tener presente que es un día ordinario, en que el comercio, el transporte y las entidades funcionan con normalidad. Las empresas privadas son las que deciden libremente si trabajarán; mientras que, el sector público posiblemente vaya a descansar.

En resumen, aunque no se espera que se trabaje o se asista a clases en un día cívico, puede haber excepciones dependiendo de la situación y las regulaciones locales.

Petro pidió a los bogotanos irse de paseo

Buscando ese mismo objetivo de disminuir el consumo de agua en la capital del país, el mandatario de los colombianos trinó en sus redes sociales haciendo una petición a los capitalinos. Y es que, invitó a quienes tienen la oportunidad a que salgan de la capital por el fin de semana.

“Le solicito a la población bogotana voluntariamente y en la medida de sus capacidades, salir este fin de semana a sitios de otras cuencas hidrográficas para disminuir la presión de consumo sobre los embalses de agua potable y a la ciudadanía de todo el país hacer en este 19 de abril una acción masiva de ahorro de energía eléctrica”, expresó.