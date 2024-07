“Saca la casta”: Agmeth Escaf lanzó indirecta y algunos dicen que fue para Verónica Alcocer

Es bien sabido que el representante a la Cámara del Pacto Histórico Agmeth Escaf es bastante cercano a la familia del presidente Gustavo Petro y a su esposa, la primera dama Verónica Alcocer. Por ello, algunos de los mensajes y los pronunciamientos que el congresista hace a través de sus redes sociales son suceptibles de generar todo tipo de especulaciones en la opinión pública.

De hecho, hace unos minutos, Escaf publicó un trino en su cuenta oficial en la red social X en la cual le enviaba un sentido mensaje a una mujer, cuyo nombre no fue mencionado. “No olvides que un fulminante nocaut es la mejor oportunidad para demostrar de qué estás hecha. ¿Te quedarás en la lona? Nada dice tanto de una persona, de su inteligencia y sabiduría, como su reacción ante la derrota y la humillación. Párate. Saca la casta. Muestra el perrenque que tienes”, escribió Escaf en la red social X.

Algunos, como el periodista Felipe Zuleta de la emisora Blu Radio, consideraron que se trataba de una indirecta para la primera dama. Mientras que Néstor Morales, director de ‘Mañanas Blu’, sostuvo que no era claro quién sería la destinataria, Zuleta consideró que sí sabía de quién se trataba. “Sí sabemos la destinataria. Bueno, no la dice ahí, pero podemos intuir que es doña Verónica Alcocer”, sostuvo el periodista. “Eso de ‘saca la casta y muestra el perrenque que tienes’... Dios mío, donde esto arranque en esa dirección no sé dónde van a acabar”, anotó Zuleta durante el programa ‘Mañanas Blu’.

Estas especulaciones se dan después de que se conoció un supuesto video del presidente Petro caminando tomado de la mano de una mujer en un parque de Panamá.

¿Maduro también se refirió a los supuestos video del presidente Petro?

En Blu Radio también se refirieron a unos comentarios que hizo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en los que al parecer se estaba burlando de lo ocurrido con el presidente Petro en Panamá.

Maduro señaló que estaba dispuesto a sentarse a hablar con el Gobierno de Estados Unidos. “Que sean diálogos públicos, sin especulación. No vamos a estar viéndonos a escondidas. Como hay gente que se ve a escondidas... Ustedes se ríen. Se ven a escondidas y después lo niegan ‘que te vimos a escondidas por el parque tal agarrado con no sé quién’. Con la camisa azul que está de moda”, sostuvo Maduro.