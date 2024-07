¿Qué se sabe de los vídeos del Presidente Petro con una mujer en Panamá?

Durante el lunes 1 de julio se filtraorn y viralizaron en redes sociales varios vídeos y fotografías del presidente Petro en Panamá. En el material se ve al mandatario de los colombianos pasear de manera ‘muy amigable’ con una mujer, quien evidentemente no era la primera dama y su esposa Verónica Alcocer. Con respecto a este material se han levantado varias versiones sobre la naturaleza de esa interacción entre ambos, sobre quién es la mujer y qué estaba haciendo el presidente de Colombia con ella.

En principio, en los vídeos se ve al presidente Petro pasear de la mano por las calles de Panamá con una mujer de vestido azul, se les puede ver agarrados de la mano mientras cruzan la calle, luego, la mujer aparentemente se da cuenta de que está siendo grabada y agarra la mano del presidente y la pone en su cintura. En otro material difundido se ve al mandatario tomándole una foto a la mujer, algo que, en principio, no es un delito o está mal, pero deja mucho a la imaginación teniendo en cuenta que no se encontraba con su esposa Verónica Alcocer.

¿Quién es la mujer que estaba con el presidente Petro?

Aunque no se ha logrado confirmar quién es la mujer que acompaña al presidente Gutavo Petro en esos vídeos, se ha especulado que se trata de Linda Yepes, una reconocida mujer trans colombiana que se ha desempañado como presentadora en programas como Buen Día Colombia. Yepes ha asegurado que no estuvo el fin de semana en Panamá, pero no ha querido dar razón con respecto a su ubicación durante la noche del domingo 30 de junio.

Linda Yepes, debido a la polémica generada por estos señalamientos, en entrevista con el programa de televisión Despierta América, de Univisión, aseguró que, aunque conoce al presidente Petro, no se ve con él desde hace años. Además, asegura que solamente está siendo atacada por ser una mujer trans y que, si no lo fuera, no habría tanto revuelo.

De igual forma, al ser increpada en varias ocasiones sobre si ella era la mujer que estaba con el presidente Petro en los vídeos, Yepes no dio respuesta sobre la situación. Es más, aseguró que está en comunicaciones con la Presidencia de la República para saber qué decir y, según dijo, aún no está autorizada a confirmar o desmentir esas versiones. Finalmente, cuando se le preguntó sobre qué estaba haciendo en la noche del domingo 30 de junio, Linda Yepes solamente se limitó a sonreír y decir que no podía revelar esa información.