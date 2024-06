“Tengo una deuda de honor con las víctimas que no saldaré en esta vida”: Mancuso

Salvatore Mancuso es un excomandante paramilitar colombiano que fue una figura marcada en las Autodefensas Unidas de Colombia o las AUC. Estuvo involucrado en crímenes y violencia durante el conflicto armado colombiano. Cumplió su pena en Estados Unidos tras desmovilizarse y hace algunos meses llegó a Colombia para involucrarse en procesos de paz invitado por el mismo presidente Gustavo Petro.

En diálogo con el periodista Daniel Coronell, Mancuso dio detalles reveladores sobre el conflicto, los actores y la reparaciones de víctimas. En la entrevista, inició argumentando que aunque podría haberse quedado en Estados Unidos o viajar a Italia, lugar en el que también tiene nacionalidad, decidió venir a Colombia para saldar un poco el daño que hizo a familias enteras en el territorio nacional.

Sobre el particular Mancuso afirmó que, el presidente lo invitó a ser Gestor de Paz y quiere trabajar por la reparación de víctimas. “Volví al país porque quiero honrar esa designación que me hace el presidente. Tengo una deuda de honor con las víctimas que no saldaré en esta vida y quise venir a Colombia a ayudar con la paz”.

En esa misma línea el exparamilitar manifestó que en un momento de la guerra contra las guerrillas entendió que los dos tenían causas similares y para entonces propuso iniciar un proceso de paz. “Cuando vi el dolor de las víctimas, los miré a los ojos, sentí el sufrimiento, escuché la explicación del daño tan impresionante que le causamos, desde ese momento prometí que tendría que trabajar el resto de mi vida para que esas tragedias y barbaries no se vuelvan a repetir”.

