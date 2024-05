Lanzan nuevas propuestas que le permitirían al presidente Petro seguir en el poder después del 2026

En las últimas horas no ha dejado de rondar en Colombia la idea propuesta por la senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta de reelegir al presidente Gustavo Petro en 2026. La propuesta ha generado todo tipo de reacciones e incluso ha generado un debate interno en el petrismo.

Por ejemplo, el representante a la Cámara del Pacto Histórico David Racero manifestó que no está de acuerdo con la reelección presidencial, pero sí sería partidario de explorar otros mecanismos. “Yo no creo en la reelección, me gusta más la idea de ampliar el mandato uno o dos años más…”, sostuvo Racero a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Al que sí le sonó la idea fue al exfiscal general Eduardo Montealegre. En entrevista con Caracol Radio, el exjefe del ente acusador manifestó que el camino podría ser convocar una asamblea nacional constituyente.

“Soy la voz de quienes creen que la propuesta del jefe de Estado de convocar por decreto una asamblea nacional constituyente para extender, entre otros moticos, su mandato presidencial es totalmente legítima”, indicó el exfiscal. Su declaración generó molestia en algunos sectores políticos.

Pese a todo, el primer mandatario ya sentó su posición sobre una posible reelección. “A mí personalmente no me interesa para nada la reelección, pero los que si se aprovecharon de ella y convocaron a la guerra y a la paz ahora proponen golpes de estado. La razón es una: Incumplieron. No sabían lo que firmaron. La declaración unilateral de Estado según la Convención de Viena, obliga a las partes a cumplir lo acordado y a ajustar la normatividad interna para garantizar el cumplimiento. Nos quedan tres tareas:. Leer la convención de Viena, leer el acuerdo de Paz y cumplir”, escribió el presidente Petro en X.

Centro Democrático niega que estén buscando la reelección del expresidente Uribe

En medio de estas discusiones, empezó a circular una versión que apuntaba a que había un grupo de congresistas que impulsarían un acto legislativo con el fin de modificar el artículo 197 de la Constitución Política de Colombia en el cual se expresa que la reelección en Colombia no es legal. Sin embargo, ese partido político emitió un comunicado negando esta posibilidad.

“El Centro Democrático expresa que es totalmente falso que se vaya a presentar un proyecto de Acto Legislativo para revivir la reelección de expresidentes. No es cierto que alguno de sus congresistas tenga un proyecto en tal sentido, y menos, que vaya a ser presentado al Congreso de la República”, sostuvo el partido.