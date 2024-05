“No me interesa”: Petro y su respuesta a quienes lo señalan de querer reelegirse en la presidencia

En la noche del lunes 27 de mayo, la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, causó polémica al asegurar en un medio televisivo, que desde el partido buscaban la reelección del presidente Gustavo Petro.

PUBLICIDAD

“Tengo que decir, no es el presidente Petro el que está hablando de la reelección, somos muchos de los activistas, nosotros si queremos una reelección y lo decimos de frente y lo estamos promoviendo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Es otro debate (...) Somos los petristas los que quisimos este proyecto político del cambio y creemos que son mucho años más los que debe estar el presidente Gustavo Petro en el gobierno para lograr algo de cambio”, sentenció la parlamentaria en CableNoticias.

Esto generó una gran controversia en sectores políticos tanto de centro como opositores al jefe de Estado, que le recordaron que en campaña siempre negó esa posibilidad.

Precisamente, el mismo Gustavo Petro se refirió a este tema en sus redes sociales, donde señaló:

“A mi personalmente no me interesa para nada la reelección, pero los que si se aprovecharon de ella y convocaron a la guerra y a la paz ahora proponen golpes de estado. La razón es una: Incumplieron. No sabían lo que firmaron. La declaración unilateral de Estado según la Convención de Viena, obliga a las partes a cumplir lo acordado y a ajustar la normatividad interna para garantizar el cumplimiento. Nos quedan tres tareas: Leer la convención de Viena, leer el acuerdo de Paz y cumplir”.

Por ahora, es importante recordar que el último presidente de Colombia que fue reelegido en su mandato, fue Juan Manuel Santos en el año 2014, pero este mismo por medio de la Constitución eliminó la posibilidad.