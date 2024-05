Centro Democrático desmiente que estén buscando la reelección del expresidente Álvaro Uribe

Después de que la senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta señaló que algunos integrantes de esa coalición están impulsando la idea de que el presidente Gustavo Petro sea reelegido en las elecciones presidenciales del 2026, hubo todo tipo de reacciones. Una de las más insospechadas fue una versión que circuló en medios de comunicación en relación con la posibilidad de que congresistas del Centro Democrático impulsen una reforma a la Constitución Política con el fin de permitir la reelección presidencial.

De acuerdo con la emisora La FM de RCN Radio, la idea de los legisladores del Centro Democrático habría sido modificar el artículo 197 de la Constitución Política de Colombia. Este aparte de la carta magna establece lo siguiente: “No podrá ser elegido Presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la Presidencia. Esta prohibición no cobija al Vicepresidente cuando la ha ejercido por menos de tres meses, en forma continua o discontinua, durante el cuatrienio. La prohibición de la reelección solo podrá ser reformada o derogada mediante referendo de iniciativa popular o asamblea constituyente”.

La idea habría sido impedir que los presidentes en ejercicio del cargo se reeligieran y darles esa posibilidad a los exmandatarios. En la práctica, esto implicaría que el presidente Gustavo Petro pudiera reelegirse en el 2026, pero le abriría la puerta al expresidente Álvaro Uribe, jefe natural del Centro Democrático, para ejercer un nuevo mandato.

Valre recordar que Uribe ya fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010 y, aunque intentó tener un nuevo período presidencial, la rama judicial se lo impidió. Luego, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, la reelección presidencial en el país quedó prohibida.

Sin embargo, el Centro Democrático le salió al paso a estas versiones y, a través de un comunicado, indicó que no están impulsando ningún proyecto para avalar las reelecciones presidenciales en Colombia.

“El Centro Democrático expresa que es totalmente falso que se vaya a presentar un proyecto de Acto Legislativo para revivir la reelección de expresidentes. No es cierto que alguno de sus congresistas tenga un proyecto en tal sentido, y menos, que vaya a ser presentado al Congreso de la República”, indicó el partido político.

Presidente Petro niega que tenga intención de reelegirse

De otro lado, tras las declaraciones de la senadora Zuleta tanto el presidente Gustavo Petro como el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, negaron que esa sea una de las prioridades del Gobierno Nacional.

“A mí personalmente no me interesa para nada la reelección, pero los que si se aprovecharon de ella y convocaron a la guerra y a la paz ahora proponen golpes de estado. La razón es una: Incumplieron. No sabían lo que firmaron. La declaración unilateral de Estado según la Convención de Viena, obliga a las partes a cumplir lo acordado y a ajustar la normatividad interna para garantizar el cumplimiento”, señaló el presidente Petro a través de su cuenta de X (antes Twitter).