“Hasta el apartamento se nos fue”: María Fernanda Cabal sobre crisis que pasaron con José Félix Lafaurie

María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie son, quizás, una de las parejas más reconocidas y poderosas del mundo de la política en Colombia. No es para menos, pues ambos ostentan cargos de renombre tanto en el sector privado como en el público. Mientras que Cabal es senadora del Centro Democrático, cuyo jefe natural es el expresidente Álvaro Uribe, Lafaurie se desempeña como presidente de Fedegán y desde hace poco más de un año se desempeña como parte del equipo negociador del Gobierno del presidente Gustavo Petro con la guerrilla del Eln.

Aunque ambos habían hablado en otros espacios periodísticos de forma individual sobre sus perspectivas políticas y acerca de la vida en pareja que llevan con el otro, nunca habían estado en un entrevista espacio juntos.

Sin embargo, en la noche de este 12 de mayo, justo el Día de la Madre, Noticias RCN publicó una entrevista en la que Lafaurie y Cabal contestan juntos a las preguntas del periodista, en este caso el director del noticiero, José Manuel Acevedo.

Cabal y Lafaurie revelan secretos de su matrimonio

Aunque hablaron bastante de política, la entrevista también giró en torno a su vida en pareja. Entre otras cosas, contaron que llevan cerca de 32 años de casados.

De hecho, Lafaurie aseguró que le tocó hacer “un pinito muy largo”, pues duraron seis años de novios antes de contraer nupcias. “Yo no me quería casar, qué jartera, porque él es mayor que yo, así no lo parezca. Vaca chiquita siempre es ternera. Él tenía 30 y yo 19 años, yo era una peladita”, sostuvo Cabal e hizo reír a Acevedo.

Cabal señaló que celebran su aniversario cada 20 de junio, pero con frecuencia se les olvida.

Más adelante, Acevedo les preguntó por el momento más difícil que habían tenido que enfrentar como pareja. Después de mencionar algunos problemas complejos, María Fernanda Cabal hizo un comentario en tono de burla.

“Otra tragedia que nos pasó: cuando nos casamos, él se quebró. Duró nueve años pagándoles a los bancos, se nos fue hasta el apartamento”, contó Cabal. “Yo me casé con él porque era rico y eso adornaba. Y al mes, se quebró”, dijo en tono de burla.

Sus pronósticos para las elecciones de 2026

Cabal y Lafaurie también aprovecharon para compartir con la opinión pública las perspectivas que tienen sobre las elecciones presidenciales del 2026, que están cada vez más cerca. Para empezar, Cabal dijo que desde ya prevé que serán unos comicios electorales marcados por la participación de candidatas mujeres.

“Yo me veo con mujeres, pero no sé cuáles. Por ejemplo, yo creo que Petro va a embestir a María José Pizarro. Creo que los verdes, que están implosionados, estaban pensando en Claudia (López)”, señaló la senadora Cabal.