“Qué asqueroso manoseo de la palabra ‘cambio’”: Claudia López, furiosa con el Gobierno Petro

Continúa la controversia por los señalamientos de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en contra de varios altos funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro y del Congreso de la República. A raíz de estos hechos ya salieron de la Presidencia la consejera para las Regiones, Sandra Ortiz, y el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga.

Las denuncias que han sido conocidas por la opinión pública han generado una gran indignación en las últimas horas. Por ello, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López emitió un duro pronunciamiento en el cual criticó al Gobierno Nacional y la gestión que ha hecho sobre estos hechos.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), la exmandataria manifestó su descontento tanto con el Ejecutivo como con su partido, Alianza Verde, que también resultó salpicado por estos señalamientos.

“Resultaron iguales o peores: billete para comprar apoyos en la campaña, para comprar apoyos para el gobierno, para comprar impunidad. Qué asqueroso manoseo de la palabra ‘cambio’”, empezó señalando López.

Luego, señaló que la lucha contra la corrupción ha sido la causa de su vida y de sus aliados políticos. “La única que nos ha unido por encima de todo. La que ganó limpiamente el mayor respaldo de nuestra historia en las urnas y en las calles con la Consulta Anticorrupción y la convicción Mockusiana de que no todo vale! Liberen a las mayorías del Verde del secuestro impuesto por la minoría Petrista. ¡Liberemos a Colombia de la corrupción!”, exclamó la exmandataria.

Estos comentarios se deben a que el presidente del Senado y miembro de Alianza Verde, Iván Name, fue señalado por Sneyder Pinilla de recibir cerca de 3.000 millones de pesos con ayuda de la consejera presidencial Sandra Ortiz para supuestamente favorecer los proyectos de ley del Gobierno Petro.

Name, sin embargo, ha negado estos hechos. “Frente a las acusaciones realizadas ante medios de comunicación por Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, a quien no conozco, manifiesto a la opinión pública que dichas versiones no corresponden con la realidad”, señaló en un comunicado de prensa.