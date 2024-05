Presidente Petro sacó a su consejera Sandra Ortiz por escándalo de corrupción en la Ungrd

Después de que el exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Sneyder Pinilla, encendiera el ventilador y empezara a señalar a varios altos funcionarios por un escándalo de corrupción que involucra un contrato de carrotanques para La Guajira, hubo un fuerte terremoto en el escenario político de Colombia. Una de las altas funcionarias mencionadas por Pinilla fue la consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, quien fue señalada de tener un papel clave en este presunto entramado de corrupción.

Pues bien, después de las revelaciones de Pinilla, el presidente Gustavo Petro indicó que no tolerará ningún tipo de acto de corrupción en su Gobierno. Más tarde, se confirmó que le había pedido la renuncia a Sandra Ortiz.

Sin embargo, Ortiz no fue la única separada de su cargo, pues también se conoció que Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia, tampoco seguiría trabajando en el Gobierno a raíz de este escándalo.

“Amanecí con una noticia fea”: Presidente Petro sobre escándalo de corrupción

“Hoy amanecí con una noticia fea. A los presidentes les debe pasar mucho, pero a mí no me gusta que me pase. Funcionarios sobre los cuales hay fuertes indicios de corrupción en el Gobierno del cambio”, señaló el primer mandatario, quien se encontraba en el municipio de Palermo, Huila, haciendo la entrega de una planta de arroz.

Y recordó que la “codicia” puede “dañar el corazón” de las personas sin importar el color político, por lo cual indicó que las toldas progresistas también se han visto afectadas por estos hechos.

“Esos funcionarios sobre los cuales no puedo hacer procesos judiciales porque ahí sí me dirían dictador, con razón, de todas maneras deben salir por los indicios que acarrean las investigaciones que la prensa, nosotros o la justicia hagan”, concluyó el presidente Petro.

¿Cuál habría sido el rol de Sandra Ortiz en el escándalo de la Ungrd?

Sandra Ortiz había llegado al cargo de consejera presidencial para las Regiones en mayo del año pasado, cuando llegó a reemplazar a Luis Fernando Velasco, quien desde entonces se desempeña como ministro del Interior. Es conocida por haber estado vinculada al partido Alianza Verde y ser una de sus cuotas dentro del Gobierno Nacional.

La alta funcionaria fue salpicada por Sneyder Pinilla, quien también mencionó a varios altos funcionarios. Según Pinilla, la hasta ahora consejera presidencial habría funcionado como intermediaria con el presidente del Senado, Iván Name.

De acuerdo con Pinilla, a Name le habrían entregado 3.000 millones de pesos con el fin de facilitar que varios proyectos de ley del Gobierno Nacional fueran aprobados en el Congreso.