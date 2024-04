Vuelve y juega: Petro volvió a dejar plantado al gabinete de ministros

En el Club Militar de Oficiales de Paipa, Boyacá, fue el lugar elegido para llevar a cabo, el sábado 27 de abril, el cónclave del Gobierno Nacional con el fin de tratar, entre otros temas, la reforma pensional, la reforma a la salud y la crisis energética. La reunión tuvo que empezar sin la presencia del presidente Gustavo Petro, que no llegó al municipio en la mañana cómo se había comprometido. ¿Dónde estaba el presidente Petro?

Mientras el presidente aparecía, el cónclave del Gobierno tuvo que empezar la reunión sin él. Según informaron, mientras esperaban, habrían adelantando pendientes con la vicepresidenta Francia Márquez y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Laura Sarabia, mano derecha del presidente Petro.

¿Dónde estaba el presidente Petro?

Se ha vuelto costumbre que el presidente Gustavo Petro llegue tarde a los encuentros, o que simplemente no llegue, y esta vez no fue la excepción. El concejo de ministros estaba programado a las 8:00 a.m., tuvo que ser pospuesto a las 10:00 a.m. porque ni el presidente ni la vicepresidente se encontraban presentes en Paipa. Pero ante el retraso de ambos, el gabinete ministerial decidió empezar la reunión sin ellos.

Según lo informado por la Presidencia de la República, Gustavo Petro habrá llegado a Paipa, Boyacá, con 9 horas de retraso. Esto, se cree, generó un cambio en la agenda del concejo de ministros que, aunque se reunirán por dos días, perdieron prácticamente el primero porque el presidente y la vicepresidente llegaron tarde.

¿Cuáles son los temas a tratar?

Uno de los teas principales es la nueva reforma a la salud, que podría ser radicada próximamente en el Congreso de la República. El Gobierno Nacional, en cabeza del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, acordó con algunas EPS varios puntos que resultaron en 47 artículos de lo que sería un nuevo borrador de reforma a la Salud.

De igual forma, las manifestaciones a nivel nacional del 21 de abril serán tema de conversación. Se espera que desde el Gobierno Nacional se reconozca la movilización popular y el pedido que tienen las personas que no son adeptas al gobierno del presidente Petro.