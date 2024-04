Aida Merlano amenaza a Petro: también estaría salpicada Laura Sarabia y Armando Benedetti

La revista Semana reveló unos audios que comprometen a la exsenadora Aida Merlano y al exsenador Armando Benedetti. En los audios se escucha a ambos discutiendo fuertemente de varios temas, entre estos se destaca la extradición de la exsenadora, hablan de Laura Sarabia y señalan que también sabe varias cosas que pueden comprometer al Gobierno Petro y, finalmente, Merlano le manda una fuerte advertencia al presidente Petro. ¿Qué dijo?

Los audios son, aparentemente, una discusión entre Aida Merlano y Armando Benedetti. En primera instancia se escucha a la exsenadora decir, “bueno, a mi presidente colombiano, dile”. En ese momento es interrumpida por Benedetti quien dice: “Para bolas que hasta dónde yo sé el man (Gustavo Petro) no sabe un culo, es con esta de Laura que le fascina tirárselas de inteligente”.

Luego se escucha a Merlano quejarse de la manera en que la extraditaron, “a mí me extraditan de una manera sorpresiva, si a mi me hacen una cosa a mis espaldas te juro por Dios que llego yo a Colombia y saco la artillería y comienzo a atacar”. En respuesta, Benedetti asegura, y en contradicción a lo dicho por él mismo anteriormente, que el presidente Petro ya sabe eso.

La discusión continúa y el exsenador vuelve a interrumpir a Merlano: “de verdad que yo no te he querido contar muchas cosas porque no te quiero poner nerviosa. Segundo porque estoy seguro (...) déjame tranquilo que si yo veo que me sobrepasa la vaina te aviso ¿ok?”.

Le saco la artillería y le sumo los votos que le restarían pa’ que perdieran. — Aida Merlano

Merlano, en un tono bastante alterado, vuelve a lanzar una fuerte advertencia, “no, es que no estoy amenazando, te lo estoy diciendo a ti, porque tú tienes contacto para que se lo digas en su cara (al presidente). Yo no le tengo miedo”. En respuesta, Benedetti, también alterado, le responde, “y tú crees que yo le voy a decir esa mondá. Si yo le digo eso (...) ya se lo dije hoy”.

¿Qué se dice de Laura Sarabia?

Benedetti vuelve a mencionar a Laura Sarabia quién, presuntamente, estaría al tanto de la situación y las amenazas de Merlano al presidente: “yo ya hablé con Laura, yo ya hablé con el presidente, si no pasa nada dime que culos quieres que haga. Si quieres los mando a comer mierda de parte tuya”.

Luego, en una conversación que parece ser de otro día, Benedetti vuelve a mencionar a Sarabia diciendo, “que no fue ella, es la hijueputa de Laura que viene aquí a mamar gallo y tal de que tiene una estrategia y no me la comentaron”. Continúa diciendo, “cómo así que una estrategia con Aida, cómo no me dicen un culo. Eso es la imbécil que se cree mejor que uno, ella lo que pasa es que está ahí y ella quiere que yo no haga falta”.

Finalmente, Benedetti habla de una presunta amenaza por parte de Laura Sarabia en contra del presidente, ya que, aparentemente, tendría conocimiento de varias cosas que pueden comprometer al Gobierno Petro. “Yo le dije a ella, pero por qué para joder a Petro con Uribe y tal, sabe qué me contestó la señora, que ella dirá las cosas y que el país diga lo que le de la puta gana”.