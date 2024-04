“¿Por qué no muestran toda la conversación?”: Armando Benedetti responde ante polémicos audios de Aida Merlano

A través de su cuenta de X Armando Benedetti, exsenador de Colombia en Venezuela, respondió a los polémicos audios publicados por la revista Semana en los que se escuchan varias conversaciones entre Aida Merlano y el exembajador. Estos audios han causado revuelo porque, entre otras cosas, se escucha como Merlano amenaza al presidente Gustavo Petro con “llegar a Colombia y soltar toda su artillería”. Benedetti se cuestiona por qué Semana no publicó los audios completos, además, asegura que nunca habló con el presidente sobre las conversaciones que tuvo con Merlano mientras fue embajador en Venezuela y ella estaba recluida en ese país.

En su defensa, Benedetti empieza citando una supuesta conversación que tuvo con la exsenadora Aida Merlano y asegura que tiene dos testigos que pueden corroborar esa información. Según el exembajador, esto fue lo que le dijo a la exsenadora: “Todo eso que tú estás diciendo sabes que es mentira (no trabajaste con nosotros, no nos diste ningún aporte, no conseguiste ningún voto, y además tu y tu gente no votaron por nosotros)”.

Según dice, en respuesta, Merlano le dijo, “A mí no importa y ya verás cuando la opinión pública oiga esto”.

¿Qué más dijo Armando Benedetti sobre los audios filtrados de Aida Merlano?

En un extenso tweet, el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, dijo:

“Hoy pregunto: ¿por qué esta parte de una de las conversaciones no aparece? Porque los audios son unos retazos editados, manipulados y atemporales. Es importante aclarar que todas las conversaciones fueron tan absurdas, que nunca hablé con el presidente Petro sobre ella y su tema, ni en privado, ni por teléfono, ni por ningún medio. Siempre actué siguiéndole la corriente para no entrar en confrontación con ella y de todo esto hay testigos. Con la señora Merlano no se hizo ningún pacto a cambio de nada, ni durante la campaña, ni posteriormente”.

Esto está en contradicción con lo revelado por Semana, ya que en varias ocasiones se escucha al Benedetti asegurar que ha hablado en varias ocasiones con el presidente Gustavo Petro, pero que no lo ha querido escuchar. Además, menciona que Laura Sarabia estaría conspirando a sus espaldas.

Finalmente, el exembajador dice que las conversaciones en su momento - cuando Aida Merlano se encontraba presa en Venezuela y él era embajador en ese país - las reuniones se dieron por insistencia de Merlano y que, debido a su ‘penosa situación’, decidió recibirla. Asegura que en todas las reuniones que tuvieron estaban acompañados por un general designado por las autoridades venezolanas, quien estaba encargado de la reclusión y custodia de Merlano.