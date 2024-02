Armando Benedetti fue nombrado embajador de la FAO en Roma

Armando Benedetti fue nombrado por el presidente Gustavo Petro como nuevo embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que tiene sede en Roma, Italia. De esta manera regresa Benedetti al gobierno, después de haber renunciado a su cargo de diplomático en Venezuela, cuando se filtró el choque que tuvo con Laura Sarabia, que en ese momento era la jefa del gabinete y que hoy es la directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS).

Benedetti regresaría al Gobierno con nuevo cargo, después de varios meses alejado del gabinete luego de su renuncia, que coincidió con los audios revelados por Semana, en los que se le escucha decirle a Laura Sarabia: “Yo no me voy a dejar mamar gallo, Laura. Te lo juro por la vida de mis hijos que no pasará nunca, nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos, acabamos toda la hijueputa verga”.

“La FAO es la agencia de las Naciones Unidas que lidera el esfuerzo internacional para poner fin al hambre. Nuestro objetivo es lograr la seguridad alimentaria para todos, y al mismo tiempo garantizar el acceso regular a alimentos suficientes y de buena calidad para llevar una vida activa y sana. Con 195 miembros - 194 países y la Unión Europea, la FAO trabaja en más de 130 países en todo el mundo. Todos podemos desempeñar un papel importante en la erradicación del hambre”, se lee en la página oficial.