Presidente Gustavo Petro reaccionó a video de manifestantes que pisotean e insultan su imagen

Las manifestaciones contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro dejaron múltiples imágenes que evidenciaron el descontento de un sector de la población por el manejo que el Ejecutivo le está dando a distintos ámbitos del Estado. También se han conocido expresiones de odio exacerbado contra el primer mandatario y otros altos funcionarios. Ejemplo de ello es un video en el que varios manifestantes pisotean e insultan una imagen del jefe de Estado, que pronto reaccionó a la grabación.

En el clip, que se volvió viral en redes sociales como TikTok y dura apenas 25 segundos, un grupo de personas ponen una imagen del presidente Petro en el piso. Una persona lo pisotea, otra le grita groserías con un megáfono y otra más enciende un papel con el fin de quemarlo.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el primer mandatario no solo compartió el video, sino que también manifestó su molestia con el mismo. “Por eso apludían que asesinaran a miles de militantes de la Unión Patriótica, a Carlos Pizarro después de firmar la paz y a tantos otros. Tanto odio le han metido en la cabeza, que no saben que al que quieren “pelar” es el que defiende los derechos del trabajador y el derecho de la Colombia entera a tener una pensión y salud”, aseveró el primer mandatario a través de su cuenta de X.

Por eso apludían que asesinaran a miles de militantes de la Unión Patriótica, a Carlos Pizarro después de firmar la paz y a tantos otros. Tanto odio le han metido en la cabeza, que no saben que al que quieren "pelar" es el que defiende los derechos del trabajador y el derecho de… pic.twitter.com/EJNhrjXJ6F — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 22, 2024

Presidente Petro invitó a marchar en favor del Gobierno el próximo 1 de mayo

En la mañana de este martes 23 de abril, el presidente Petro también aprovechó para invitar a los sectores que lo apoyan a una manifestación pacífica que se llevaría a cabo el próximo miércoles 1 de mayo.

Entre otras cosas, recordó que hasta el momento se han contado 13 casos de periodistas que resultaron agredidos por lo que llamó “las marchas del uribismo”, pese a que a la calle también acudieron otros sectores políticos.

“Abrimos nuestra mano al acuerdo, permitimos su libre expresión, sin gases, ni ojos destruidos, dispuestos a defender incluso a su líder de la justicia internacional, los invitamos a trabajar con nosotros la paz, los invitamos todos los días a discutir los proyectos de ley. Su respuesta no solo es romper de manera permanente el debate en el Congreso, sino llenar de odio a su gente con mentiras y “Fakes” y comenzar a construir el golpe. Su prensa ha buscado durante ya años la excusa del golpe: los topes electorales. Como si no fueran ellos los que han usado a Odebrecht, a Keralty, al Ñeñe Hernández, al paramilitarismo para elegirse”, indicó el presidente Petro.

A su vez, recordó que el fiscal Barbosa ayudó a sus detractores y sostuvo que incluso lo hizo “torturando” a su hijo Nicolás Petro, adonde habrñian acudido las autoridades cuando se encontraba desnudo con su pareja.

Y señaló que, aunque los “dueños de la prensa” buscan dineros irregulares y “no han encontrado un peso”. A su vez, señaló que los cuestionamientos por el uso de criptomonedas son “hechos hasta risibles”.

Por último dijo que el próximo 1 de mayo se llevará a cabo una “caminata alegre de la gente que trabaja y estudia, que sueña y hace”. A u vez, sostuvo que no habrá “gases”, ni violencia de parte de las autoridades. “Nosotros seguimos con la mano tendida atentos a propuestas concretas que no vayan contra la gente y su dignidad. Dejen de gritar mentiras, no le vamos a quitar la pensión a nadie, no le vamos a quitar la EPS a nadie, solo que no vamos a permitir que se roben el dinero”, concluyó el primer mandatario.